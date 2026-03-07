Productores conmemoran junto con el Gobierno de México el Día Nacional de la Ganadería

En el marco del Día Nacional de la Ganadería, el titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué, destacó que la proteína animal correspondiente a productos cárnicos, huevo y leche, representan el 37 por ciento del total del consumo de alimentos en el país, por lo que el Gobierno de México tomó recientemente una serie de medidas en apoyo al sector que demuestran su genuino compromiso con los productores pecuarios.

Respecto al combate al Gusano Barrenador del Ganado, señaló que ha sido un esfuerzo enorme del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con la colaboración invaluable de miles de ganaderos en cada rancho para el combate de la plaga.

Productores y Gobierno de México conmemoraron el Día Nacional de la Ganadería, destacando avances en sanidad, sustentabilidad y proyectos estratégicos. Especial

Señaló que la transformación de la ganadería mexicana pasa por planes concretos de acción para mejorar la productividad, y fortalecer y modernizar la sanidad cumpliendo con la trazabilidad del aretado del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA).

Además de la modernización de toda la cadena, agregar valor a los productos y el enorme desafío de la sustentabilidad y el bienestar animal.

Por su parte, Homero García de la Llata, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), reconoció las decisiones recientes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer el equilibrio del mercado, particularmente con el retiro de la carne de res del Paquete contra la inflación y la Carestía (PACIC).

También agradeció la decisión de la titular del Ejecutivo Federal, que junto con las Uniones Ganaderas Regionales y los gobiernos de Sonora, Coahuila y Durango, están implementando proyectos estratégicos de infraestructura para engorda y producción de carne, con el fin de brindar mayor valor agregado para los estados exportadores del país, estrategia que se busca establecer en Tamaulipas y Chihuahua.

Además, subrayó la importancia del trabajo conjunto con SENASICA para la vigilancia epidemiológica y para enfrentar con mucha responsabilidad la presencia del Gusano Barrenador.

Expresó que la producción pecuaria contribuye de manera decisiva a la seguridad alimentaria de México, siendo una actividad estratégica, ya que representa más del 43 por ciento del valor total de la producción agropecuaria nacional por un monto mayor a 700 mil millones de pesos.

Recordó que hoy, el país genera más de 2.2 millones de toneladas de carne de bovino, consolidándose como uno de los productores relevantes a nivel internacional, además de que la carne de res en México podría crecer cerca de seis por ciento hacia 2026, alcanzando alrededor de 2.3 millones de toneladas, recuperando su autosuficiencia en esta proteína.

Indicó que este año produciremos 13 mil 800 millones de litros de leche que cubrirán el 70 por ciento de la demanda nacional, con un gran compromiso para lograr una meta sexenal de 15 mil millones de litros para 2030.