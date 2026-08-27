Profepa identifica más de 130 animales en cateo de un rancho en Tamaulipas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este 27 de agosto que participó en la identificación de más de 130 ejemplares de vida silvestre localizados durante un cateo realizado en Tamaulipas por la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo se llevó a cabo como parte de una diligencia encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. A solicitud de la FGR, personal especializado de la Oficina de Representación de Profepa en Tamaulipas realizó un dictamen en materia de vida silvestre para determinar las especies encontradas.

De acuerdo con el comunicado oficial, 90 de los ejemplares identificados cuentan con algún estatus de protección a nivel nacional o internacional. La Procuraduría precisó que estos animales están incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Excélsior / Profepa

La distinción es importante, pues estar incluido en CITES no significa necesariamente que una especie esté en peligro de extinción. La convención establece controles para el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres, mientras que la NOM-059 establece categorías de riesgo para especies nativas de México.

Entre los ejemplares identificados hay grandes carnívoros, primates y monos araña, de acuerdo con Profepa. Las fotografías difundidas por la dependencia permiten observar algunos de los animales que quedaron bajo valoración de las autoridades, entre ellos una hiena y una tortuga de gran tamaño, además de otros ejemplares de fauna silvestre.

En una de las imágenes oficiales se observa una hiena dentro de un recinto. El animal presenta el pelaje característico de este grupo de carnívoros y permanece en un espacio delimitado por estructuras de concreto y metal. La fotografía, sin embargo, no permite determinar por sí sola su estado de salud ni las condiciones generales de manejo que recibió antes del aseguramiento.

Otra de las imágenes muestra una tortuga de aspecto compatible con una tortuga sulcata (Centrochelys sulcata), especie originaria de regiones áridas y semiáridas del Sahel africano. En este caso, la identificación definitiva debe atribuirse a la valoración realizada por la autoridad y no únicamente a la apariencia de una fotografía.

Excélsior / Profepa

El comunicado de Profepa aporta un dato fundamental para interpretar las imágenes: durante la valoración pericial, los especialistas determinaron que, en términos generales, los ejemplares presentaban condiciones físicas y de salud favorables.

La Profepa señaló que es necesario mantener las condiciones de manejo, alimentación y cuidado de los ejemplares mientras se determina el lugar más adecuado para su destino final. La dependencia indicó que continuará brindando asesoría especializada durante este proceso.

Entre los animales en relación con el cateo se encuentran tigres de Bengala, jaguares, hienas, leones africanos, monos araña, un ligre, bisontes, búfalos, tortugas sulcata y un camello, además de otras especies. La identificación oficial de cada ejemplar resulta relevante porque sus necesidades ecológicas son muy distintas.

Excélsior / Profepa

El caso del ligre destaca particularmente. Se trata de un híbrido obtenido del cruce entre un león macho (Panthera leo) y una tigresa (Panthera tigris).

Los tigres, en cambio, son felinos originarios de Asia, mientras que los leones tienen su principal distribución actual en África y una pequeña población asiática. Los jaguares (Panthera onca) representan un caso diferente: son nativos de América y México forma parte de su distribución natural, por lo que su presencia en Tamaulipas no significa que se trate de una especie exótica en términos biogeográficos.

Excélsior / Profepa

También los monos araña tienen una relación directa con México. El mono araña de Geoffroy (Ateles geoffroyi) se distribuye en México y otros países de Centroamérica, principalmente en ambientes forestales. Su presencia en un inmueble de Tamaulipas, sin embargo, no permite determinar si los animales procedían de poblaciones silvestres o de reproducción en cautiverio; para ello es indispensable conocer su procedencia y documentación.

La diferencia entre hábitat natural y condiciones de cautiverio es particularmente importante en este caso. Un animal puede tolerar las temperaturas de una región sin que eso signifique que el recinto reproduzca las condiciones necesarias para su bienestar. Espacio, refugio, agua, alimentación, estructura ambiental, enriquecimiento y condiciones sociales son variables que deben evaluarse de acuerdo con cada especie.

Por ahora, Profepa no señala que los animales hayan sufrido daños físicos graves. Por el contrario, la dependencia informa que en términos generales encontró condiciones físicas y de salud favorables. Esto no resuelve, sin embargo, la cuestión de su procedencia ni determina cuál será el destino de cada ejemplar.

Excélsior / Profepa

El siguiente paso será establecer qué manejo y destino corresponde a cada animal, tomando en cuenta su identificación, condición, origen y situación jurídica. Mientras tanto, los ejemplares permanecerán bajo las condiciones que determinen las autoridades competentes.

El hallazgo muestra así una colección extraordinariamente diversa. La intervención de especialistas será determinante para distinguir entre lo que puede observarse en una fotografía y lo que realmente puede establecerse sobre la salud, el bienestar y la procedencia de cada ejemplar.