Detienen a 'El Meño', operador logístico del Cártel del Golfo en Tamaulipas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con apoyo de la Guardia Nacional, detuvieron en Reynosa a Manuel González Carrizales, alias “El Meño” o “El Gordo Cherry”, señalado como operador logístico del Cártel del Golfo en la zona fronteriza del norte de Tamaulipas.

La noticia de su captura se dio a conocer este lunes y autoridades federales agregaron que el operativo en su contra se realizó la mañana del domingo, alrededor de las 7:44 horas, en la calle Álamo, entre la avenida Emilio Portes Gil y 5 de mayo, en la colonia El Anhelo, ubicada al suroriente de la ciudad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, las acciones se desarrollaron de manera sigilosa y tuvo una duración aproximada de una hora.

González Carrizales quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Tamaulipas, con sede en Reynosa.

Autoridades federales y militares lo consideran un objetivo prioritario, ya que presuntamente era el encargado de coordinar narcobloqueos y la quema de vehículos para entorpecer los operativos de seguridad cuando se buscaba a líderes delictivos.

Además, se informó que su influencia criminal se extendía a municipios del noreste del estado, cercanos a la frontera con Estados Unidos.

Aseguran droga en operativo paralelo

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad de México informó que en la misma ciudad se decomisaron 3 mil 200 dosis de marihuana, distribuidas en diversas porciones, así como 38 kilogramos de la misma droga que estaban ocultos en bolsas de plástico negras.

Hasta el momento, se desconoce si en este hecho hubo personas detenidas, ya que las autoridades no han emitido información adicional al respecto.

