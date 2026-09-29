Maru Campos denuncia eliminación del blindaje contra el narco impulsado en la reforma de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, criticó enérgicamente la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la impugnación de la ley electoral promovida por Morena. La mandataria señaló que el fallo retiró de la reforma del Congreso local los mecanismos que retiraban la candidatura y anulaban la elección a quien ganara con apoyo del crimen organizado, dejando impune la injerencia delictiva en las contiendas. "A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura", afirmó la gobernadora.

Durante su posicionamiento, Campos Galván recordó que el Congreso del Estado aprobó blindar los comicios con la oposición del partido Morena, al que responsabilizó de litigar ante el máximo tribunal para revertir la medida. "El narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no. Y para el candidato que gana con esa ayuda, no hay consecuencias", advirtió. Añadió que "cuando un partido hace todo para que la intervención del crimen en las elecciones no tenga consecuencias, está confesando cuáles son sus intereses y a quién protege".

La titular del Ejecutivo estatal reconoció la postura de la ministra Yasmín Esquivel, quien votó a favor del blindaje impulsado por la entidad al sostener que la intromisión criminal vulnera la libertad del voto. "Hasta en la Corte hubo quien lo entendió", expresó al tiempo de precisar que el Gobierno de Chihuahua acatará el fallo judicial pero no se resignará. Concluyó anunciando que repondrán las normas anuladas por vías legales e institucionales: "Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega. Aquí seguimos, trabajando por el bien de todo Chihuahua".