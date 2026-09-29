Semar despliega Plan Marina en Sonora por inundaciones tras paso de “Polo”

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso en marcha el Plan Marina en Fase de Auxilio en distintos puntos de Sonora, luego de que el paso del huracán “Polo” generó lluvias intensas, incremento del nivel del mar e inundaciones en comunidades costeras y zonas consideradas vulnerables.

Las operaciones de apoyo se concentran en los municipios de Guaymas, Empalme, Huatabampo, Hermosillo, particularmente en Bahía de Kino, así como en Yavaros y Navojoa, donde personal naval realiza recorridos, evacuaciones y labores para restablecer las condiciones de seguridad en las áreas afectadas.

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Para atender la emergencia, la Segunda Región Naval desplegó 115 elementos pertenecientes a la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) y a la Infantería de Marina.

El contingente cuenta con vehículos y maquinaria especializada para ingresar a zonas inundadas y apoyar en el retiro de obstáculos. Entre los recursos movilizados se encuentran dos vehículos Unimog, seis unidades tipo comando, 27 camionetas pick up, seis vehículos de redilas, tres ambulancias, seis camiones de volteo, dos retroexcavadoras y dos pipas para suministro de agua.

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Las labores se han desarrollado principalmente en el puerto de Yavaros, incluida Isla Las Viejas y la calle Álvaro Obregón; en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo; además del ejido La Atravesada y la comunidad José María Morelos y Pavón.

En esos puntos, los elementos navales mantienen patrullajes en la línea de costa y recorridos preventivos para detectar riesgos. Mediante perifoneo se ha solicitado a los habitantes abandonar sectores susceptibles de inundación y trasladarse a sitios seguros.

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Las brigadas también realizan inspecciones en calles y caminos cubiertos por el agua, verifican daños en las vías de comunicación y participan en la evacuación de familias que permanecían en áreas vulnerables.

De manera paralela, personal de la Armada supervisa los refugios temporales habilitados para recibir a los damnificados y mantiene coordinación con autoridades municipales y elementos de la Policía Auxiliar para ubicar los puntos con mayores afectaciones.

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Hasta el momento, las operaciones permitieron evacuar a 97 personas de las zonas afectadas. Además, fueron liberadas tres vías de comunicación y se retiraron aproximadamente 10 metros cúbicos de basura, lodo y escombros acumulados por las lluvias e inundaciones.

El Plan Marina es el mecanismo mediante el cual la Secretaría de Marina despliega personal, vehículos, embarcaciones y equipo especializado para auxiliar a la población civil ante situaciones de desastre o emergencia, con el objetivo de reducir los daños provocados por fenómenos naturales y proteger a las comunidades, así como sus bienes.