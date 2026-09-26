Festival CulturaUNAM reúne más de 60 actividades y 114 invitados de 15 países

“En esta quinta edición se consolida el Festival CulturaUNAM, con la presencia de grupos artísticos propios, coproducciones y una oferta amplia, generosa y de calidad; además de una derrama educativa”, afirma el filósofo y gestor cultural Juan Ayala.

El director fundador del encuentro, creado en 2022, comenta que pronto tuvieron claro que para que esta iniciativa cobrara relevancia “debíamos acudir a los principios de la Universidad, en donde caben todas las voces, hay un balance entre las distintas expresiones artísticas y realizar nuestra misión de divulgación del arte y la cultura”.

Agrega que “trayendo estos principios y buscando producir manifestaciones con un estándar cualitativo interesante, y que éste pudiera permear formativamente en nuestros grupos artísticos, se cerraba la pinza de lo que queríamos hacer”.

Durante dos semanas, los teatros, salas de conciertos y hasta la explanada del Centro Cultural Universitario serán escenarios de diversas actividades nacionales en internacionales. Foto: Cortesía iZa Comunicación y Cultura.

Con un presupuesto de 5 millones de pesos y bajo el lema "Pasados vivos, futuros posibles", el Festival, que se inaugura hoy a las 20:00 horas con la reapertura de la Sala Nezahualcóyotl rehabilitada, contará con más de 60 actividades y 114 invitados de 15 países.

En el programa, que se llevará a cabo hasta el 11 de octubre en distintos foros del Centro Cultural Universitario y otros recintos, destaca la presencia del actor John Malkovich, la cantante Teresa Salgueiro, la violinista María Dueñas, el jazzista George Coleman, el Ensemble Modern y la pionera de la voz extendida Meredith Monk, entre otros.

Mención especial merece el llamado Nodo Francia, que festeja los 200 años de relaciones diplomáticas del país galo con México e integra propuestas escénicas como la vanguardia performática de Théo Mercier y François Chaignaud, el teatro testimonial de Mohamed El Khatib y Émilie Rousset, la legendaria compañía teatral Comédie-Française, la coreógrafa Leïla Ka, la compañía de electrodanza MazelFreten –en colaboración con el autor-compositor e intérprete Hervé– y el arte acrobático de la compañía Gratte Ciel. Además de la presencia del escritor Emmanuel Carrère.

“Con el lema queremos plasmar una suerte de balance. Un poco lo que hace la Universidad, la generación de tradiciones del conocimiento, en este caso artísticas, explorarlas y ver nuevos ángulos. Eso es lo que hay detrás de este lema”, añade Ayala.

Con el lema queremos plasmar una suerte de balance. Un poco lo que hace la Universidad, la generación de tradiciones del conocimiento, en este caso artísticas, explorarlas y ver nuevos ángulos. Eso es lo que hay detrás de este lema”, añade Ayala.

El Nodo Francia conmemora los 200 años de relaciones entre el país galo y México. Foto: Cortesía iZa Comunicación y Cultura.

Recuerda que comenzaron el Festival CulturaUNAM después de la pandemia.

Lo antecedían dos encuentros distintos: Vértice, dedicado a las vanguardias artísticas y a la experimentación, e Impulso, que se orientaba más a la ejecución en vivo de música para la escena”.

Detalla que, durante la pandemia, “hubo una oferta digital amplia y diversa, hasta que todos nos agotamos de las pantallas. Y, ante la inminencia de la vida cotidiana, presencial, pensamos que era importante lanzar un festival que retomara las vocaciones de los que lo precedían; pero que, además, fuera un espacio donde participaran todas las entidades del sector cultural de la UNAM”.

El maestro en Política de Gestión Cultural por la Universidad de Gerona (España) y la Sorbona (Francia) evoca que esa primera edición

fue apoteótica, pues todos estábamos hartos del confinamiento. Pero descubrimos nuevos públicos, con jóvenes que se acercaban por primera vez. Fue un buen termómetro y una edición de mucho aprendizaje, porque la dinámica de la oferta artística y de las audiencias había cambiado”.

Ahora, el festival posee “colaboraciones interinstitucionales sólidas” y ha logrado un crecimiento gradual. “Tocamos a públicos distintos. En la primera edición tuvimos 75 mil asistentes. Y ahora esperamos a unas 110 mil personas”, concluye.