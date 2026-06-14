Gobernadora Marina del Pilar: Baja California se consolida como referente nacional en empleo formal

Baja California ocupa el tercer lugar de los estados con menor informalidad laboral en el país, lo que lo consolida como una de las entidades con mejores condiciones para la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleo formal, así lo expresó la gobernadora, Marina del Pilar.

La cifra corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de acuerdo a la mandataria, refleja el dinamismo económico de la entidad y la generación de empleos con mayores condiciones de estabilidad para las familias.

Esto se debe a las políticas públicas orientadas a impulsar la formalización de los negocios, el crecimiento de las empresas y la creación de empleos con acceso a prestaciones y seguridad social.

La gobernadora Marina del Pilar, resaltó que el estado mantiene una economía dinámica gracias a su ubicación estratégica, su vocación exportadora, la atracción de inversiones y el impulso permanente a las micro, pequeñas y medianas empresas, factores que contribuyen a la generación de empleos formales.

Además de que hay un trabajo coordinado entre los sectores productivos, empresariales y gubernamentales para construir una economía más justa, incluyente y con prosperidad compartida.

La mandataria expresó que el Gobierno de Baja California continuará impulsando acciones para mejorar las condiciones laborales y consolidar al estado como un referente nacional en crecimiento económico con bienestar social.