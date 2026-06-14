CNTE exige respuestas a su pliego petitorio durante marcha conmemorativa en Oaxaca

Integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE marcharon en la capital de Oaxaca para conmemorar el 20 aniversario del intento de desalojo del plantón magisterial, ordenado por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, hecho que derivó en el movimiento magisterial y popular de 2006.

La movilización partió de la zona oriente de la ciudad, desde el antiguo edificio del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), hacia el Centro Histórico.

Al arribar al Zócalo capitalino, donde hace tres semanas instalaron un campamento permanente, la dirigencia sindical exigió “respuestas concretas” a su pliego petitorio, que incluye mejoras laborales, seguridad social digna y condiciones justas de jubilación.

La disidencia magisterial sostuvo que sus reclamos no han sido atendidos de manera integral, por lo que “mantendrán la presión mediante acciones organizadas a nivel estatal y nacional”, en tanto la presidenta, Claudia Sheinbaum, no los reciba en Palacio Nacional.

Posteriormente, alrededor del mediodía, en coordinación con organizaciones adherentes, realizaron el foro “20 aniversario de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”, como parte de las actividades conmemorativas de su movimiento.

Por lo pronto, el magisterio oaxaqueño afiliado a la Sección 22 del SNTE se alista para iniciar la cuarta semana de paro indefinido, que comenzó el 25 de mayo, con afectaciones para casi un millón de alumnos, desde preescolar hasta la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Asimismo, entra en su segunda semana el bloqueo a la terminal de almacenamiento y distribución de combustibles y gas licuado de Pemex, ubicada en el municipio conurbado de Santa María El Tule, donde los profesores permanecen como medida de presión hacia las autoridades federales.

Esta medida ha obligado a empresas gaseras y gasolineras a abastecerse en otras regiones y entidades vecinas para evitar el desabasto en la zona centro del estado.