23 mil firmas llegan al Senado para exigir separar del cargo a Enrique Inzunza

Más de 23 mil firmas ciudadanas fueron entregadas este martes a la Oficialía de Partes del Senado de la República para solicitar que el senador Enrique Inzunza Cázarez se separe del cargo y enfrente sin fuero los señalamientos formulados en su contra en Estados Unidos.

La petición fue impulsada a través de Change.org por ciudadanos encabezados por Vania Pérez Morales y el abogado Ricardo Beltrán Verduzco. La entrega ocurre después de varios intentos de los promoventes para hacer llegar el documento a integrantes de la Cámara Alta. Reportes previos habían registrado cerca de 20 mil firmas, por lo que la cifra aumentó en los últimos días.

Los ciudadanos denunciaron inicialmente que se les había impedido ingresar al Senado para entregar las firmas. Sin embargo, la Mesa Directiva, encabezada por Higinio Martínez Miranda, aclaró que la instrucción no había sido emitida por ese órgano.

“No nos corresponde a nosotros probar la integridad de nadie”

Durante la entrega, la senadora del PRI Paloma Sánchez Ramos respaldó públicamente a los ciudadanos que promovieron la petición y cuestionó la permanencia de Inzunza en el Senado.

“Tanto se ha dicho que ya no pertenece a ese grupo parlamentario, bueno, este es un claro ejemplo que todo es una simulación, que sigue siendo parte de Morena y que todos, junto con él, son cómplices de este pacto con el narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Sinaloa”, denunció la legisladora priista.

Por su parte, Vania Pérez Morales sostuvo que la iniciativa representa una manifestación ciudadana para solicitar que el senador se aparte del cargo mientras se esclarecen los señalamientos existentes.

“Es una manifestación pacífica de la ciudadanía de que no queremos a Enrique Inzunza aquí. No nos corresponde a nosotros probar la integridad de nadie”, afirmó.

Pérez Morales también cuestionó que el fuero pueda convertirse, desde la perspectiva de los promoventes, en un obstáculo para que las autoridades investiguen los señalamientos relacionados con el senador.

¿Qué buscan las firmas contra Enrique Inzunza?

La petición ciudadana plantea que Enrique Inzunza deje su escaño para enfrentar las investigaciones y acusaciones sin la protección constitucional asociada al cargo.

No obstante, la entrega de las firmas no implica por sí misma la separación del senador. La petición constituye una expresión ciudadana dirigida al Senado, mientras que la permanencia o separación de un legislador debe seguir los procedimientos previstos en la legislación.

La iniciativa fue promovida originalmente en Change.org y había acumulado casi 20 mil firmas antes de la entrega anunciada para este 29 de septiembre.

Los promoventes habían buscado previamente entregar el documento a coordinadores parlamentarios de Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, además de solicitar atención al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez. Vania Pérez Morales afirmó que la mayoría no había respondido a sus solicitudes.