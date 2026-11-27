El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuestionó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se refiriera al mandatario ruso, Vladimir Putin, como "mi amigo", e incluso comparó esa expresión con llamar amigo a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

En una entrevista con la BBC, Zelenski reconoció que Trump tiene libertad para decidir qué dice o publica, pero consideró extraño que se refiera de esa manera al presidente de Rusia.

Es un agresor (...) y un asesino. No puede ser un amigo", afirmó el mandatario ucraniano.

Zelenski insistió en que no considera apropiado llamar amigo a Putin y recurrió a una comparación histórica para explicar su postura.

Es como si alguien dijera de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial que es un buen amigo. No, no es un amigo", agregó.

Zelenski cuestiona la relación de Trump con Putin

Las declaraciones de Zelenski se produjeron una semana después de que Trump recibiera a Putin como un "amigo" durante una cumbre en China. Días más tarde, el presidente estadounidense compartió en su plataforma Truth Social una fotografía de ambos estrechándose la mano, acompañada del mensaje "Mi Amigo".

La relación entre Trump y Zelenski ha estado marcada por las tensiones desde hace tiempo. Uno de sus enfrentamientos más recordados ocurrió en febrero de 2025, cuando el mandatario estadounidense reprendió públicamente al presidente ucraniano en el Despacho Oval.

Trump y Zelenski mantienen diferencias por la guerra

Más recientemente, ambos mandatarios volvieron a enfrentarse por sus posiciones respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Trump culpó a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de los elevados costos de la energía y amenazó con suspender el apoyo de inteligencia a Kiev.

En contraste, Zelenski ha sostenido que la postura del presidente estadounidense alienta a Rusia a continuar sus ataques contra Ucrania, una diferencia que mantiene la tensión entre ambos gobiernos.

Con información de Reuters.