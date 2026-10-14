Zelenski acusa a Putin de despreciar llamado a tregua de Trump tras bombardeos

Ucrania acusó este miércoles a Rusia de incumplir deliberadamente la supuesta tregua energética anunciada por Donald Trump y de desaprovechar una oportunidad para reducir los ataques, luego de una nueva oleada de bombardeos mortales en distintas regiones del país, que también alcanzaron instalaciones eléctricas estratégicas.

Un alto funcionario ucraniano declaró a la AFP que Estados Unidos está ayudando a Rusia en su guerra contra Ucrania. Además, responsabilizó a Washington de no alertar a Kiev sobre algunos ataques y de reducir la velocidad del servicio de internet satelital Starlink, utilizado principalmente para las comunicaciones en el campo de batalla.

Ya ha habido dos casos en los que los estadounidenses no proporcionaron alertas sobre lanzamientos balísticos rusos (...) Y además de eso han limitado las velocidades de Starlink", afirmó.

Previamente, un asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que durante la noche se restringió el funcionamiento de algunos terminales de Starlink, lo que provocó la "perturbación de varias misiones".

Bombardeos rusos dejan muertos y sin electricidad a cientos de miles

De acuerdo con un balance actualizado de las autoridades, al menos cuatro personas murieron en Kiev y otras 25 resultaron heridas, mientras que 600 mil personas se quedaron sin electricidad. Otros dos civiles murieron en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país, y uno más en Zaporiyia, en el sur.

Zelenski denunció en X una "operación de ataques selectivos con misiles balísticos rusos dirigida específicamente contra las infraestructuras energéticas, esas mismas infraestructuras cubiertas por el alto al fuego anunciado por el presidente estadounidense".

Esta operación fue completamente deliberada y elocuente por su envergadura: nunca antes Rusia había mostrado un desprecio tan ostentoso hacia Estados Unidos", arremetió.

AFP

Para sorpresa general, Trump anunció el domingo una "tregua energética", al asegurar que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra centrales eléctricas y refinerías de petróleo.

Sin embargo, Ucrania advirtió el lunes que respondería si Rusia no respetaba la tregua energética durante el invierno, mientras que Moscú se ha negado a confirmar este supuesto cese de los ataques.

El Ministerio de Defensa ruso informó este miércoles que durante la noche atacó centrales térmicas en Kiev y sus alrededores, así como en la región de Járkiv, las cuales, según afirmó, son "utilizadas en interés del complejo militar-industrial" de las fuerzas armadas ucranianas.

Zelenski denuncia falta de alertas sobre misiles rusos

Un misil ruso impactó la noche del martes contra una central eléctrica de Kiev sin que Ucrania recibiera una alerta temprana de sus aliados occidentales sobre el ataque, denunció Zelenski.

Ucrania depende de los servicios de inteligencia militar occidentales, principalmente de los estadounidenses, para detectar los ataques rusos y seleccionar objetivos en territorio de Rusia.

Ataque ruso con misil balístico contra Kiev. Una vez más, ningún aviso previo por parte de nuestros aliados. El objetivo principal era una infraestructura energética, concretamente la central termoeléctrica número 4. Lamentablemente, fue impactada", señaló Zelenski en Facebook, al calificar la instalación como una "instalación energética clave de Kiev".

Según el mandatario, los sistemas ucranianos detectaron los misiles cuando ya se acercaban a la ciudad.

Periodistas de la AFP en la capital ucraniana reportaron que escucharon varias explosiones.

La falta de alertas previas ocurre en medio de un repunte de las tensiones entre Zelenski y Trump.

El presidente estadounidense ha criticado en repetidas ocasiones a su homólogo ucraniano por los ataques contra refinerías rusas, que, según él, contribuyen al aumento de los precios mundiales de los combustibles. El sábado, Trump sugirió que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Paralelamente, Rusia informó este miércoles que durante la noche derribó 902 drones ucranianos, de los cuales 180 fueron neutralizados cerca de Moscú.

Los ataques han afectado gravemente las operaciones de los aeropuertos de la capital rusa. De acuerdo con las autoridades, el aeropuerto de Vnúkovo suspendió sus operaciones durante más de ocho horas.

La invasión rusa a gran escala de Ucrania, iniciada en febrero de 2022 y considerada el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha provocado un número creciente de víctimas civiles ante la escalada de los ataques registrada en los últimos meses.

*mcam