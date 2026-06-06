Voraz incendio consume decenas de barcos en el principal puerto pesquero de Ecuador | VIDEOS

Un incendio de gran magnitud registrado este sábado en el puerto de Manta, uno de los principales centros pesqueros y comerciales de Ecuador, dejó al menos 35 embarcaciones destruidas y cuatro personas gravemente heridas, en un nuevo episodio que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en esta estratégica terminal marítima de la provincia de Manabí.

Las llamas comenzaron poco después del mediodía en el área destinada a la pesca artesanal y se propagaron rápidamente entre las embarcaciones atracadas en el muelle. Testigos relataron que antes de que el fuego se extendiera se escucharon varias explosiones en la zona portuaria, lo que provocó momentos de pánico entre pescadores, trabajadores y habitantes cercanos.

El incendio registrado en embarcaciones de pesca artesanal en el área de la Autoridad Portuaria de Manta se encuentra controlado”, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos en su reporte más reciente.

La emergencia movilizó a decenas de bomberos, policías y equipos de rescate que trabajaron durante varias horas para evitar que las llamas alcanzaran otras embarcaciones y estructuras cercanas.

Debido a la magnitud del siniestro, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de varias cuadras alrededor del puerto, lo que generó congestionamiento vehicular en distintos sectores de la ciudad.

Columnas de humo negro fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad ecuatoriana. Especial.

Incendio pone en alerta a Ecuador por violencia

El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 confirmó que el incendio comenzó en una sola embarcación y posteriormente se extendió a otros barcos ubicados en el muelle pesquero.

Las unidades de primera respuesta continúan ejecutando labores para controlar la emergencia”, señaló el organismo de emergencias mientras se desarrollaban los trabajos de contención.

La Policía Nacional informó que cuatro personas encargadas de la vigilancia de las embarcaciones resultaron con quemaduras graves y fueron trasladadas de urgencia a un hospital de Manta.

Las víctimas presentan quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 80% de la superficie corporal, de acuerdo con el reporte preliminar difundido por las autoridades locales.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron enormes columnas de humo negro visibles desde distintos puntos de la ciudad. También se observaron embarcaciones completamente calcinadas flotando cerca del muelle y restos arrastrados por la marea hacia las playas de Tarqui y Los Esteros.

El puerto de Manta es considerado uno de los más importantes de Ecuador por su actividad pesquera y comercial. Según datos de la Autoridad Portuaria, desde esta terminal operan cientos de embarcaciones dedicadas a la pesca de atún y otras especies destinadas tanto al mercado nacional como a la exportación.

Este nuevo incendio ocurre apenas cuatro meses después de otro siniestro de gran impacto ocurrido en febrero, cuando el barco atunero Gold Tuna fue consumido por las llamas. La embarcación estaba valorada en aproximadamente 10 millones de dólares y su pérdida representó un duro golpe para el sector pesquero local.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del incendio y las investigaciones continúan. La Policía indicó que especialistas realizan peritajes para establecer si las explosiones reportadas por testigos estuvieron relacionadas con combustibles, fallas mecánicas u otros factores.

La emergencia también ocurre en un contexto complejo para Manta, una ciudad que en los últimos años ha enfrentado un incremento de la violencia asociada a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Aunque no existe evidencia que relacione este incendio con actividades delictivas, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras evalúan los daños materiales ocasionados por uno de los peores siniestros registrados recientemente en el puerto ecuatoriano.