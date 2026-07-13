Volkswagen amenaza con recortar otros 50,000 empleos en todo el mundo

"El siguiente paso es reducir nuestros costes fijos a un nivel competitivo", señala un memorando interno del director ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume. "Como la mitad de estos costes corresponden al personal, un cálculo teórico —si los costes laborales no cambian— implicaría la eliminación de unos 50,000 puestos de trabajo en todo el mundo", indica el documento.

Tras haber acordado ya la supresión de 50,000 puestos de trabajo en todo el grupo, incluidas sus filiales Porsche y Audi, la empresa debe esforzarse por reducir aún más los costos, ya que se ha calculado una desventaja de costos del 20% frente a compañías comparables, señaló Blume.

Volkswagen enfrenta una posible reestructuración de una escala sin precedentes para el fabricante alemán. De concretarse el nuevo plan, el número potencial de empleos afectados podría elevarse hasta 100,000 puestos a nivel mundial.

El memorando se filtró después de una reunión del Consejo de Supervisión celebrada el jueves pasado. Durante ese encuentro, los representantes de los trabajadores bloquearon las propuestas de reestructuración impulsadas por Oliver Blume.

Representantes laborales frenan el plan de ajuste

La propuesta presentada por la dirección contemplaba una nueva reducción de plantilla y la posibilidad de cerrar cuatro plantas de producción en Alemania. Sin embargo, los representantes de los trabajadores rechazaron las medidas al considerar que tendrían un fuerte impacto sobre el empleo y la capacidad industrial del grupo.

La oposición del consejo laboral impidió que el fabricante avanzara de inmediato con el plan, lo que abrió un nuevo frente de negociación entre la administración y los sindicatos.

La tensión también se trasladó a las calles. El sindicato IG Metall, uno de los más influyentes de Alemania, convocó movilizaciones en diversas ciudades mientras la alta dirección analizaba las alternativas para disminuir los costos operativos.

Durante el fin de semana posterior a la reunión del Consejo de Supervisión, el consejo de trabajo hizo pública su inconformidad, dejando claro que la prioridad de los representantes laborales es proteger los empleos y evitar el cierre de instalaciones estratégicas.

Empleados de Volkswagen reflejados en el logotipo de un automóvil VW AFP

La competitividad, en el centro del debate

El conflicto refleja dos visiones distintas sobre el futuro de Volkswagen. Mientras la dirección sostiene que es indispensable reducir costos para mantener la competitividad frente a otros fabricantes internacionales, los representantes sindicales consideran que una reestructuración de esta magnitud pondría en riesgo miles de empleos y afectaría a regiones cuya economía depende de la industria automotriz.

De acuerdo con el memorando interno, la empresa mantiene una desventaja de costos cercana al 20% respecto de competidores comparables, situación que, según la administración, obliga a acelerar los cambios estructurales.

Cuatro plantas permanecen bajo análisis

El documento identifica a las plantas de Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm como instalaciones cuyo futuro deberá revisarse durante la próxima década.

Blume señaló que, por ahora, no existen proyectos competitivos plenamente definidos para esas fábricas con horizonte hacia los años 2030. No obstante, el documento aclara que ello no representa una decisión definitiva de cierre, sino que forma parte del análisis estratégico que realiza la compañía.

En lugar de confirmar el cierre de instalaciones, la dirección manifestó su intención de encontrar "soluciones inteligentes" que permitan mantener actividad industrial en las plantas afectadas.

Entre las opciones analizadas figuran la participación en proyectos relacionados con la industria de defensa, así como la fabricación en Europa de modelos de Volkswagen concebidos originalmente para el mercado chino.

Estas alternativas buscan preservar la capacidad productiva y aprovechar la infraestructura existente. Su viabilidad dependerá de factores como la demanda global, la rentabilidad de cada planta, la evolución del mercado automotriz y la capacidad de las instalaciones para competir en un entorno cada vez más exigente.