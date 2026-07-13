Trump endurece postura: EU tomará el estrecho de Ormuz; Irán dice que no lo permitirá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país buscará recibir una compensación económica por proteger el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo, al asegurar que las fuerzas estadounidenses están asumiendo un papel de vigilancia en esa zona estratégica.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que Washington dejará de brindar esa protección sin recibir una retribución por parte de otras naciones.

Nos convertiremos en el guardián del estrecho", declaró Trump.

El presidente estadounidense agregó que, durante años, Estados Unidos ha vigilado esa vía marítima "a cambio de nada", pero aseguró que esa política cambiará.

Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero, lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", afirmó.

Trump asegura que EU "está tomando el control"

En la misma entrevista, Trump insistió en que las fuerzas estadounidenses están fortaleciendo su presencia en el estrecho de Ormuz, una zona por donde transita una parte significativa del suministro mundial de crudo.

Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. No tienen nada", declaró el mandatario al referirse a lo que describió como la situación militar de Irán.

Las declaraciones se producen en un contexto de elevada tensión regional y de creciente atención internacional sobre la seguridad de las rutas marítimas en el Golfo Pérsico.

Embarcaciones ancladas en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. AFP

Críticas a las negociaciones con Irán

El presidente estadounidense también cuestionó el desarrollo de las conversaciones con representantes iraníes, al señalar que las negociaciones enfrentan cambios de última hora.

Ayer tuvieron una reunión de 11 horas... Y se acordó todo. Y salen de la sala, llaman de nuevo y dicen que tenemos que hacer un par de cambios", comentó Trump, sin ofrecer detalles sobre las modificaciones a las que hizo referencia.

Irán responde y rechaza una intervención estadounidense

Horas después de las declaraciones del mandatario estadounidense, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó que Teherán mantiene conversaciones con mediadores de Catar, Pakistán y Omán con el objetivo de evitar una mayor escalada del conflicto.

Paralelamente, el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, alto mando militar conjunto iraní, difundió un comunicado en el que rechazó cualquier intento de Estados Unidos por intervenir en la gestión del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado, cualquier iniciativa del ejército estadounidense para organizar el paso de embarcaciones fuera de las rutas establecidas por Teherán y sin coordinación con las fuerzas armadas iraníes encontrará una respuesta firme.

Estrecho de Ormuz, punto estratégico

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico, por lo que constituye una de las rutas marítimas más relevantes para el transporte internacional de petróleo y gas natural.

Las declaraciones de Donald Trump y la respuesta de Irán reflejan la persistente tensión en una región cuya estabilidad tiene implicaciones directas para los mercados energéticos, el comercio internacional y la seguridad marítima global. Hasta el momento, ninguna de las partes ha informado sobre cambios operativos inmediatos en la navegación comercial por este corredor estratégico.