Adi Predicstreet: el polémico socio de predicciones de la FIFA en el Mundial

Junto a marcas mundialmente reconocidas y de larga data como McDonalds, CocaCola y VISA, ha aparecido en todas las canchas de la Copa del Mundo de la FIFA una incipiente empresa: ADI Predictstreet.

Esta empresa de mercados de predicción pasó de ser prácticamente desconocida a convertirse en un de los nombres mundialmente más visibles durante los 100 partidos del torneo.

Su designación como el primer socio oficial de la FIFA sorprendió tanto a la industria del futbol como a analistas del sector financiero debido a la corta trayectoria pública de la compañía y a las controversias de su directorio ejecutivo.

La alianza entre la FIFA y ADI Predictstreet fue anunciada en abril de 2026 como un acuerdo plurianual y exclusivo para mercados de predicción relacionados con competiciones organizadas por el organismo.

Adi Predicstreet FIFA Reuters

La plataforma fue presentada como una herramienta para que los aficionados realizaran pronósticos sobre resultados deportivos utilizando tecnología blockchain.

Sin embargo, diversos medios especializados señalaron que la empresa fue constituida apenas semanas antes del anuncio y que obtuvo su licencia de juego en Gibraltar en un plazo inusualmente corto, lo que despertó interrogantes sobre el proceso regulatorio y la diligencia previa realizada antes del acuerdo con la FIFA.

“La empresa realmente no existía cuando estaban en conversaciones con la FIFA y aún así se convirtieron en socio por una suma verdaderamente considerable. Estamos hablando de 150 millones de dólares”, comentó Philippe Auclair, periodista de investigación, a DW.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentina (AFA) REUTERS

Otro de los cuestionamientos fue el estado operativo del servicio al momento de anunciarse la asociación con la FIFA. La plataforma aún no estaba plenamente funcional cuando se hizo público el acuerdo y, durante las primeras semanas del Mundial, registró una actividad muy inferior a la de competidores consolidados como Kalshi o Polymarket.

La empresa afirma operar bajo una licencia emitida por Gibraltar — un pequeño territorio británico conocido como la “Roca Blockchain” por su flexibilidad hacia las empresas de criptomonedas— y sostiene que aplica políticas de prevención de lavado de dinero, protección al consumidor y juego responsable.

No obstante, también reconoce que la legalidad de sus servicios depende de la legislación de cada país y que los usuarios deben verificar si pueden utilizar la plataforma en su jurisdicción.

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Nigel Feetham, ministro de Justicia, Comercio e Industria del gobierno de Gibraltar, publicó en LinkedIn que la licencia de ADI se concedió en “tiempo récord”

El comisionado de juegos de Gibraltar, Andrew Lyman, refutó las críticas, calificando la información de “sensacionalista” y argumentando que la rapidez no implicaba falta de control.

Paralelamente, medios especializados informaron que reguladores de algunos países europeos iniciaron actuaciones para examinar si la plataforma ofrecía servicios sin las autorizaciones locales correspondientes.

Usuarios de cualquier país pueden apostar fuera de Gibraltar con un VPN. La FIFA también ha sido criticada por autoridades de España y Francia por tener como socio a VPN Express.

Diversos analistas cuestionaron por qué la FIFA optó por una empresa con escaso historial operativo en lugar de plataformas de mercados de predicción ya consolidadas internacionalmente.

Algunos expertos consultados por distintos medios advirtieron además que los mercados de predicción pueden presentar riesgos relacionados con la manipulación del mercado, el uso de información privilegiada y el lavado de dinero si no cuentan con mecanismos regulatorios robustos.

Además, el medio noruego Josimar, publicó un investigación en la que menciona que el director ejecutivo de ADI Predictstreet, Dimitrios Psarrakis, fue asesor de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, arrestada en la investigación Qatargate relacionada con la concesión del Mundial del 2022 a Qatar.

“Las red flags están por todas partes”, advierte Auclair. “La FIFA tiene que darnos explicaciones sobre por qué exactamente estableció esta asociación y por qué la anuncia en los estadios cuando esta empresa es ilegal en la mayoría de los países donde se retransmite este Mundial”.

Vínculos de dueños de Adi Predicstreet con Donald Trump

ADI Predictstreet forma parte de una compleja red de sociedades holding que se remontan a los Emiratos Árabes Unidos. Se presenta como una filial de Finstreet Limited, propiedad de International Holding Company (IHC), la sociedad holding de la familia real de Abu Dabi, según el medio estadunidense Front Office Sports.

La IHC está presidida por el jeque Tahnoon bin Zayed al Nahyan, hermano del presidente de los EAU y gobernante de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Tras la visita de Tahnoon a la Casa Blanca en marzo de 2025, los EAU acordaron invertir 1.4 billones de dólares en Estados Unidos durante la próxima década, principalmente en inteligencia artificial, semiconductores, energía y manufactura.

Poco antes de la investidura de Donald Trump el año pasado, una empresa respaldada por Tahnoon cerró un acuerdo de 500 millones de dólares para adquirir 49% de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump.

Unos meses después de la inversión, la administración Trump autorizó a los EAU a comprar miles de chips de IA estadunidense, publicó The Wall Street Journal.

Trump recibió cerca de 550 millones de dólares en 2025 gracias a sus vínculos con WLF, según un documento de más de 900 páginas de la Oficina de Ética Gubernamental de EU.

Tahnoon, también asesor de seguridad nacional de los EAU, se reunió además para hablar sobre el conflicto en la Franja de Gaza con Jared Kushner, yerno de Trump, y con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadunidense para Oriente Medio y cofundador de WLF.