Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a bombardeos de EU

El ejército de Estados Unidos anunció el domingo que lanzó una nueva ola de bombardeos contra Irán luego de disparos en el estrecho de Ormuz contra buques comerciales y ataques en países del Golfo, donde varios aliados de Washington han sido golpeados.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El último bombardeo de las fuerzas estadounidenses comenzó a las 21H00 GMT del domingo, informó el Mando Central (Centcom) en X, tras haber anunciado la noche previa aproximadamente 140 ataques.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y lanzó misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, en respuesta a los bombardeos estadounidenses más recientes, en una nueva escalada.

Los nuevos ataques de ambos bandos socavan el acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a su guerra.

Irán condenó "firmemente" los bombardeos estadounidenses en su territorio, ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, y reprochó a Washington haber "dejado sin efecto todos los esfuerzos de estos últimos meses" para restablecer la paz en la región, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró esta semana que el alto al fuego "terminó" por los ataques iraníes contra buques en Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

Los precios del petróleo, que habían caído desde el anuncio del acuerdo, subieron más de un 3,5% en la apertura del mercado asiático el lunes, con el índice de referencia estadounidense WTI superando los 74 dólares por barril.

Ormuz "permanecerá cerrado"

Irán informó de ataques el domingo por la noche contra dos de sus islas meridionales.

La reanudación de los combates se produjo tras un ataque iraní a primera hora del domingo contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz, cuya tripulación se vio obligada a abandonarlo.

El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región", informaron los Guardianes el sábado.

Después, el ejército estadounidense afirmó que "Irán no controla" este paso.

El jefe de la diplomacia pakistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar, instó a las partes a la "desescalada" y a la moderación y el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a que se "reanuden urgentemente las negociaciones" de paz.

"Una ruta no autorizada"

Tras el último embate de Estados Unidos contra Irán este domingo, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques contra su territorio, y se escucharon explosiones en Catar.

Las autoridades cataríes confirmaron haber interceptado misiles y se reportaron tres heridos, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato "en respuesta a los ataques continuos" de Washington.

Los Guardianes reivindicaron además un inusual ataque contra Omán, afirmando haber destruido bases de apoyo logístico de los portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, según la agencia IRIB.

También Jordania indicó haber sido blanco este domingo de tres misiles iraníes que no causaron daños y en Kuwait las autoridades informaron que tres puestos fronterizos y una plataforma petrolífera fueron atacados, sin atribuir la responsabilidad.

Al anunciar el cierre del estrecho de Ormuz, los Guardianes de la Revolución explicaron que dispararon tiros de advertencia contra un barco que "había intentado tomar una ruta no autorizada".

Teherán autorizó un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.

Según la agencia de seguridad marítima británica UKMTO, el ataque ocurrió unos 17 kilómetros al este de la península de Musandam, en Omán, y causó un incendio a bordo, por lo que la tripulación tuvo que abandonar la nave en una lancha salvavidas.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que "Irán tomó una mala decisión" y que "pagará" el precio.