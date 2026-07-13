Lorenzo huyó del ICE por temor a otro robo: hijo; FBI niega acceso a pruebas del caso

Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano que murió el martes pasado a consecuencia de un disparo de un agente del ICE en Houston, Texas, reiteró que la razón por la que quizá su padre no se detuvo en un primer momento a la orden de los oficiales es que venían a bordo de dos camionetas negras, sin indicativos y no se identificaron, además de que antes había sufrido un robo.

“Hace unos años le robaron la van de trabajo, hizo reportes de policía y desde ese tiempo siempre tenía mucho miedo de que eso le pasara otra vez. Desde ese momento estaba al pendiente de todo, siempre viendo alrededor, cuando llenaba el tanque de gas siempre veía si alguien lo veía raro”, declaró.

Sin embargo, “ello no era razón para que los agentes le dispararan”, señaló Ronaldo Salgado, quien al igual que sus dos hermanos son ciudadanos estadunidenses.

“En todos los videos y lo que yo he visto, y obviamente yo lo conocía con todo mi corazón y sé que tenía miedo, sé que tenía miedo. ¿Quién no tendría miedo si unos carros sin marca, sin logos, sin luces te estuvieran persiguiendo? ¿Cómo querían que reaccionara? Él tenía mucho miedo”, dijo a medios de Estados Unidos.

Recordó que Lorenzo, de 52 años y con 35 de vivir en la Unión Americana donde poseía una pequeña empresa de construcción, ya tenía adelantado su proceso migratorio para lograr un permiso de trabajo. Una situación que no les pudo informar a los elementos de ICE porque recibió un disparo en cuanto bajó de su camioneta donde traía a otros tres trabajadores de su obra.

“Él era alguien que tenía mucho respeto por la ley, estaba por conseguir el permiso de trabajo, los abogados que se encargaban de su caso me informaron que el mes pasado ya había hecho su último pago y le faltaban unos meses para conseguir ese permiso. Estoy muy triste porque él no va a poder conseguir ese permiso en persona para tener un estatus legal porque era uno de sus sueños de viajar a México a visitar y regresar a los Estados Unidos”, dijo.

En tanto continúan las investigaciones federales por parte del FBI y una independiente de la policía metropolitana de Houston, la familia es respaldada por organizaciones civiles de apoyo a migrantes y de derechos humanos.

“Lorenzo construyó su vida con honestidad: madrugando, trabajando largas jornadas y con el esfuerzo de sus propias manos. Dirigía su propia empresa de construcción y, con trabajo real y gran destreza, edificó la vida que deseaba para su familia”, comentó su hijo.

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, afirmó que las autoridades locales no han tenido acceso a pruebas fundamentales, entre ellas la camioneta en la que viajaba Salgado.

El alcalde de Houston, John Whitmire, sostuvo que el Departamento de Policía de la ciudad ofreció colaborar en la investigación, pero hasta ahora el FBI conserva las pruebas sin compartirlas con las autoridades locales.

“El FBI tiene todas las pruebas que normalmente formarían parte de una investigación del Departamento de Policía de Houston o de cualquier otra agencia policial”, comentó Whitmire en una conferencia de prensa.

“Tienen la furgoneta, a los pasajeros y al fallecido, y mantienen un control estricto sobre todo”, dijo.

Representantes demócratas de Texas también señalaron las discrepancias entre la versión de los agentes del ICE sobre el suceso y la de los acompañantes de Lorenzo.