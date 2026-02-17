"Está viviendo un martirio": Congresista pro Trump denuncia detención de su hijo por ICE | VIDEO

La representante a la Cámara por Bolívar, Ángela María Vergara, denunció el viernes 14 de febrero que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, se encuentra detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde hace más de 18 días, pese a contar con permiso de trabajo, número de seguridad social y sin antecedentes penales.

En un video difundido en redes sociales, la congresista afirmó que su hijo está viviendo un “martirio” en condiciones inhumanas y pidió ayuda urgente al Gobierno colombiano para garantizar su retorno.

Vergara señaló que su hijo, quien reside de manera legal en Estados Unidos y tiene una audiencia programada para 2028 para regularizar su trámite de asilo, fue retenido sin explicación clara. La legisladora aseguró que la situación ha generado un “desgaste emocional profundo” y que no solo afecta a su familia, sino también a otros colombianos que enfrentan procesos similares.

Petición al Gobierno colombiano

La congresista solicitó la intervención de la Cancillería y del Gobierno nacional para proteger a su hijo y a otros connacionales detenidos en Estados Unidos.

Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo”

La denuncia ha generado apoyo dentro de la Cámara de Representantes de Colombia, pero también críticas hacia Vergara por su cercanía política con Donald Trump en el pasado. Algunos sectores cuestionan la contradicción entre su respaldo al expresidente estadounidense y su actual reclamo contra las políticas migratorias de ese país.

Detenciones por ICE en la actual administración de Trump

De acuerdo con datos oficiales publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las detenciones de inmigrantes han aumentado de manera significativa desde el inicio de la actual administración de Donald Trump en enero de 2025.

El director interino de ICE informó que entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026 se arrestaron aproximadamente 380,000 inmigrantes en todo el país.

En paralelo, el director de ICE, Todd Lyons, señaló que en 2025 se realizaron más de 475,000 deportaciones, atribuyendo el incremento a mayores recursos asignados por el Congreso y a la intensificación de operativos.

Un documento interno del DHS reveló que seis de cada siete detenidos no tenían historial criminal violento, lo que contrasta con el discurso oficial que prioriza la captura de inmigrantes con antecedentes graves.

Las cifras reflejan la estrategia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración Trump, que ha puesto énfasis en aumentar los arrestos y deportaciones como parte de su política de seguridad fronteriza.

Sin embargo, los datos oficiales muestran que la mayoría de los detenidos son inmigrantes sin antecedentes de violencia, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de algunos gobiernos locales.