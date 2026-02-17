Ataques de Estados Unidos en el Caribe y Pacífico dejan 11 supuestos narcotraficantes muertos | VIDEO

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron este martes que realizaron tres ataques contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Pacífico oriental y el Caribe, con un saldo de 11 personas muertas.

Los operativos se llevaron a cabo el lunes y, según el Comando Sur, en la primera embarcación del Pacífico oriental murieron cuatro personas, en la segunda también cuatro, y en la tercera, ubicada en el Caribe, fallecieron tres.

Estos ataques forman parte de las operaciones de interdicción marítima que Estados Unidos mantiene en zonas consideradas rutas clave para el tráfico de drogas hacia Norteamérica. El Comando Sur suele coordinar estas acciones con países aliados de la región, aunque en este caso no se detalló si hubo participación de otras fuerzas.

Ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico

Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses una campaña militar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. Los reportes oficiales señalan que estas operaciones han tenido un impacto significativo en la dinámica del tráfico marítimo de drogas en la región.

Desde septiembre de 2025 las fuerzas estadounidenses han destruido al menos 38 embarcaciones en ambas zonas, con un saldo de 130 personas muertas. En uno de los ataques más recientes, ocurrido en febrero de 2026 en el Pacífico, dos presuntos narcotraficantes murieron tras el impacto de fuego militar contra su lancha.

Las autoridades estadounidenses han defendido estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico internacional, argumentando que se realizan bajo las normas de conflicto armado y en coordinación con agencias de seguridad regionales.

La administración estadounidense sostiene que los ataques son operaciones legítimas en aguas internacionales, pero organismos multilaterales como la ONU han advertido sobre el riesgo de que se consideren ejecuciones extrajudiciales. El debate se centra en la legalidad de destruir embarcaciones y en las implicaciones humanitarias de estas acciones.

Los ataques han generado críticas en países latinoamericanos, incluidos México, Colombia y Venezuela, que han cuestionado la legitimidad de estas operaciones y el impacto que tienen en la seguridad regional. Las autoridades de estos países han pedido mayor transparencia y coordinación en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que las acciones unilaterales pueden agravar la violencia en la región.

Con información de AFP.