Sujeto aprovecha “descuido” e intenta secuestrar a una niña en un supermercado en Italia | VIDEO

Las cámaras de seguridad de un supermercado en el norte de Italia registraron el momento en que un hombre intentó secuestrar a una niña de un año el sábado 14 de febrero.

De acuerdo con la Policía Estatal italiana, los agentes acudieron rápidamente al lugar y lograron detener al sospechoso, quien ahora enfrenta cargos por intento de secuestro agravado y agresión agravada.

La niña fue trasladada de inmediato a un hospital para someterse a un reconocimiento médico. Los especialistas diagnosticaron una fractura de fémur como consecuencia del incidente.

Las autoridades italianas continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las motivaciones del agresor. El caso ha generado preocupación en la comunidad local y reabre el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la protección de menores.

Italia registra baja histórica en secuestros

El los índices de secuestro en Italia ha disminuido de manera significativa en comparación con décadas anteriores, cuando era una práctica recurrente vinculada a la mafia y al crimen organizado en regiones como Calabria y Cerdeña. Según datos del Ministero dell’Interno y reportes de Europol, en los últimos años los secuestros registrados en Italia representan una proporción muy baja dentro de la criminalidad general.

El Ministerio del Interior italiano reportó que en 2024 se registraron menos de 100 casos de secuestro en todo el país, la mayoría relacionados con disputas familiares, extorsiones o conflictos privados, más que con crimen organizado.

En el Informe de Seguridad de Europol 2025, Italia aparece con una incidencia reducida de secuestros en comparación con otros delitos graves como narcotráfico o corrupción.

Los secuestros vinculados a organizaciones criminales tradicionales (como la ‘Ndrangheta o la Cosa Nostra) prácticamente han desaparecido como práctica sistemática, aunque persisten casos aislados de secuestros exprés o con fines de extorsión.

En las décadas de 1970 y 1980, Italia era uno de los países europeos con mayor número de secuestros, utilizados por grupos mafiosos como fuente de financiación. La presión policial y judicial, junto con reformas legales, redujo drásticamente esta práctica.