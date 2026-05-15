Viralizan video de payaso perseguido por perros que querían robarle sus globos

Un insólito video se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que un payaso corre desesperadamente por una calle mientras varios perros lo persiguen aparentemente para quitarle los globos que llevaba consigo rumbo a una fiesta.

El metraje, que presuntamente habría sido grabado en Bolivia, ha generado miles de reacciones entre usuarios debido a lo inusual de la escena y al comportamiento de los animales, que en ningún momento parecen atacar directamente al hombre, sino enfocarse en los coloridos globos que transportaba.

Viralizan video de payaso perseguido por perros

En las imágenes se observa cómo el payaso avanza rápidamente por una vialidad mientras sostiene varios globos inflados. Detrás de él aparece una pequeña manada integrada por al menos cuatro perros, que comienzan a seguirlo e incluso logran rodearlo por momentos mientras intentan alcanzar los objetos.

El hombre acelera el paso e intenta escapar mientras algunos de los perros brincan para alcanzar los globos. Según varios usuarios que comentaron el video, algunos animales consiguieron arrebatar parte de los adornos durante la persecución.

La escena rápidamente se convirtió en uno de los clips más compartidos de las últimas horas en plataformas digitales como TikTok, Facebook y X, donde miles de personas reaccionaron entre bromas, sorpresa y dudas sobre la autenticidad del contenido.

Entre los comentarios más repetidos, varios internautas señalaron que los perros parecían estar jugando y no intentando morder al payaso.

“Se ve que los perritos querían jugar, no atacarlo”, escribió un usuario.

“Siento que solo querían los globitos”, comentó otra persona.

Otros usuarios tomaron el momento con humor y destacaron la reacción del hombre disfrazado mientras corría intentando evitar que los perros le quitaran los adornos.

Sin embargo, el video también abrió un debate sobre si las imágenes son reales o fueron creadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

Algunos internautas afirmaron haber detectado supuestas inconsistencias visuales en el comportamiento de los animales. En particular, varios señalaron que uno de los perros parece desaparecer momentáneamente cuando pasa detrás de otro, lo que despertó sospechas sobre una posible edición digital.

“Jajajaja, ¿es en serio? Eso parece IA”, escribió un usuario.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen del video ni sobre la autenticidad de las imágenes. Tampoco se ha identificado al hombre disfrazado ni el lugar exacto donde habría ocurrido la escena.

El crecimiento de herramientas de generación de video con Inteligencia Artificial ha provocado que cada vez más contenidos virales sean puestos en duda por usuarios de redes sociales, especialmente aquellos que muestran situaciones inusuales o difíciles de creer.

A pesar de las sospechas, otros usuarios consideran que el comportamiento de los perros podría ser completamente natural, ya que los globos en movimiento y los colores brillantes suelen llamar la atención de algunos animales, especialmente cuando se desplazan rápidamente.

Mientras continúa el debate sobre si el clip es auténtico o generado digitalmente, el video sigue acumulando reproducciones y reacciones en distintas plataformas, convirtiéndose en una de las escenas virales más comentadas de la semana.