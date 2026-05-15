Trump advierte a Taiwán contra declarar su independencia tras reunión con Xi Jinping

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Taiwán este viernes contra cualquier declaración de independencia, después de que el presidente chino, Xi Jinping, le presionara para que Washington no apoye a la isla.

Trump concluyó su visita de Estado afirmando haber cerrado unos acuerdos comerciales "fantásticos", aunque no dio muchos detalles y no pareció lograr ningún avance con China respecto a la guerra con Irán.

Trump invitó a Xi Jinping a visitar Washington en septiembre, lo que indica que es probable que ambas partes busquen estabilizar las relaciones, a menudo turbulentas, entre las dos mayores economías del mundo.

En una cuestión clave para Xi, Trump dejó claro que se opone a una declaración de independencia de Taiwán.

No tengo ganas de que alguien declare la independencia y, ya saben, luego se supone que debemos recorrer 15 mil kilómetros para ir a la guerra", dijo Trump, según un extracto difundido de una entrevista con la cadena Fox News.

"No queremos que alguien piense: proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya", insistió, y agregó que todavía no había decidido nada respecto a una eventual venta de armas a la isla, que tiene en Washington a su principal apoyo militar.

Quiero que [Taiwán] haga bajar la temperatura. Quiero que China haga bajar la temperatura", declaró.

Estados Unidos solo reconoce a China y no apoya la independencia oficial de Taiwán, pero, históricamente, tampoco ha llegado a manifestar explícitamente si se opone a ella.

Según la legislación estadounidense, Washington está obligado a suministrar armas a Taiwán para su defensa, pero no queda claro si las fuerzas estadounidenses acudirían a ayudar a la isla en caso de ataque.

Trump evita conflicto

El jueves, con una firmeza inusual, el presidente chino Xi Jinping le advirtió que "la cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones" entre Washington y Pekín.

Si se maneja bien, las relaciones entre ambos países podrán seguir siendo globalmente estables. Si se maneja mal, los dos países chocarán, o incluso entrarán en conflicto", dijo Xi, según medios estatales.

Pekín reclama a Taiwán, una isla de régimen democrático, como parte de su territorio desde que terminó la guerra civil china, en 1949. El gobierno chino aboga por una solución pacífica pero se reserva la posibilidad de recurrir a la fuerza.

Estas conversaciones sobre Taiwán quizá sean el aspecto más destacado de la cumbre en Pekín.

Centrado en una entrevista al secretario de Estado Marco Rubio, en la que afirmó que la política de Estados Unidos hacia Taipéi no había cambiado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán agradeció en un comunicado a Estados Unidos por demostrar "que apoya y valora la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".

"Donald Trump tuvo las imágenes que quería y los chinos estuvieron contentos de dárselas. En mi opinión, se trataba más de apuntalar la dinámica entre los dos países que de obtener resultados específicos", apuntó Jacob Stokes, experto en el Center for a New American Security

La visita anunciada de Xi Jinping a Washington el próximo otoño boreal supondrá una nueva prueba para el frágil status quo entre ambas potencias.

Bonnie Glaser, del German Marshall Fund, apuntó que, hasta entonces, China "empujará fuertemente" para que Donald Trump se abstenga de tomar cualquier decisión sobre las ventas de armas a Taiwán.

Acuerdos "fantásticos"

Pekín y Washington acordaron seguir implementando "todos" sus acuerdos comerciales existentes y establecer consejos sobre el comercio y las inversiones, declaró el viernes el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en un comunicado difundido tras el encuentro entre Trump y Xi.

El presidente estadounidense aludió a unos acuerdos comerciales "fantásticos" y afirmó que China se ha comprometido a comprar "200 grandes" aviones Boeing, pero que el acuerdo incluía "una promesa de 750 aviones, lo que supondrá, con diferencia, el mayor pedido de la historia, si hacen un buen trabajo con los 200".

Asimismo, Trump dijo que Xi le había asegurado que China "no suministraría material militar" a Teherán, que mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz, y dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar'", añadió durante una entrevista con la cadena Fox News.

Sin embargo, ninguna de las declaraciones oficiales de China mencionaban estos elementos.

Por su parte, Xi aseguró que fue una "visita histórica" y que, a día de hoy, ambas partes establecieron "una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva".

Por su parte, Trump restó importancia a algunos puntos de crispación entre ambas superpotencias, como las cuestiones de espionaje, propiedad intelectual o los ciberataques imputados a China.

A bordo del Air Force One, el republicano dijo: "Lo que hacen, ustedes los saben, nosotros también lo hacemos. Nosotros también los espiamos como locos. Le dije [a Xi]: 'Les hacemos un montón de cosas de las que ustedes no tienen ni idea'".

Con información de AFP.