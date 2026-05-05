Lomitos callejeros de Nezahualcóyotl serán esterilizados

En el Estado de México, con una población de más de 17 millones de habitantes, por cada tres personas hay un ser sintiente en la calle, por lo que se inició una campaña para poder capturarlos, esterilizarlos y regresarlos dentro de la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta).

Esta vez, los lomitos serán capturados por medio de sedantes que serán aplicados por medio de dardos, para evitar lastimarlos.

Al poner en marcha el programa, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que dicha estrategia busca mejorar el bienestar de perros y gatos en situación de calle en 10 municipios del Estado de México, mediante acciones integrales como consultas veterinarias, desparasitación, esterilización y fomento a la adopción responsable, todos de manera gratuita.

Asimismo, se atiende problemáticas como violencia hacia los animales, señalando que actualmente ya existen leyes que sancionan a quienes los maltratan.

Foto: Especial

Revisión de la estrategia

Tan sólo en el municipio de Nezahualcóyotl se estima que hay más de 20 mil lomitos en las calles, por lo que, con apoyo del gobierno municipal, se utilizará una nueva técnica de captura, la cual consiste en disparar dardos con sedantes para evitar cualquier maltrato, para lo cual el personal recibirá capacitación.

Cerqueda Rebollo subrayó que dicha estrategia será monitoreada de manera trimestral para garantizar su efectividad, enfatizó la importancia de informar a la ciudadanía sobre el manejo adecuado de los animales en situación de calle, así como fomentar una cultura de respeto y tutela responsable.

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Participación de colectivos

Alma Dania Tapia, directora general de la Comisión Estatal del Parques Naturales y de la Fauna, dijo que el Gobierno del Estado de México trabaja de manera coordinada con Nezahualcóyotl para consolidar esta estrategia, destacando que la participación de entre 20 y 30 colectivos animalistas que fortalecen las acciones en territorio.

Estas acciones buscan no solo controlar la población animal, sino también promover la educación comunitaria, la adopción responsable y la convivencia armónica entre las personas y sus mascotas.

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