¿Cómo quitarle las garrapatas a un perro? Guía sin riesgos para tu lomito

¿Sabes cómo quitarle las garrapatas a un perro? Conoce los riesgos y formas de prevenirlas, es el primer paso para convertirnos en los guardianes que nuestros amigos de cuatro patas merecen.

El mundo de los perros está lleno de colas que se agitan, lengüetazos inesperados y, desafortunadamente, pequeños parásitos que causan un mal en ellos: las garrapatas.

Encontrar una garrapata en el pelaje de tu perro puede provocar una mezcla de asco y pánico, pero la clave para manejar la situación es mantener la calma y conocer la técnica para eliminarlas.

No se trata simplemente de "arrancar y tirar"; existe una ciencia detrás de la extracción segura que evita complicaciones mayores, como infecciones locales o la transmisión de patógenos peligrosos.

¿Cómo quitar las garrapatas a un perro? Canva

¿Qué son realmente las garrapatas?

Las garrapatas pertenecen a la clase Arachnida, lo que significa que están más emparentadas con las arañas que con las pulgas. Estos parásitos externos se alimentan exclusivamente de la sangre de mamíferos, aves y, a veces, reptiles.

Las garrapatas pasan por cuatro etapas: huevo, larva, ninfa y adulto; puede esperar meses, e incluso años en condiciones específicas, a que pase el huésped adecuado. No saltan ni vuelan; simplemente se colocan en la punta de una brizna de hierba y extienden sus patas delanteras en una posición conocida como "búsqueda" (questing), esperando engancharse al pasar.

Cuando una garrapata llega a tu perro, no muerde inmediatamente. Suele pasear por el cuerpo buscando zonas calientes y de piel fina, como las orejas, las axilas o entre los dedos.

Una vez que elige el lugar, introduce su aparato bucal, llamado hipostoma; además, segregan una sustancia similar al cemento para quedar ancladas y un cóctel de saliva que contiene anestésicos (para que el perro no sienta nada) y anticoagulantes.

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¿Cómo quitarle las garrapatas a un perro?

Necesitas:

Pinzas de punta fina

Guantes de látex

Alcohol isopropílico o antiséptico para mascotas

Un frasco con tapa con un poco de alcohol para depositar la garrapata

Proceso:

Separa el pelo del perro hasta que veas claramente el cuerpo de la garrapata. Sujeta el parásito con las pinzas lo más cerca posible de la piel del perro, apuntando a la cabeza y no al cuerpo hinchado. Si presionas el abdomen, podrías inyectar los fluidos infecciosos de la garrapata directamente en el torrente sanguíneo de tu mascota. Tira hacia arriba con una presión constante y uniforme. No gires ni retuerzas. Si la cabeza se desprende y queda dentro, no entres en pánico; limpia la zona y deja que la piel sane; el cuerpo del perro generalmente la expulsará como si fuera una astilla. Una vez fuera, sumerge la garrapata en el frasco con alcohol. Nunca la aplastes con las uñas, ya que podrías liberar patógenos. Limpia la zona de la picadura en tu perro con el antiséptico y lávate las manos meticulosamente.

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Riesgos de que tu perro tenga garrapatas:

Enfermedad de Lyme: causada por la bacteria Borrelia burgdorferi , puede provocar cojera intermitente, inflamación de las articulaciones, fiebre y letargo.

causada por la bacteria , puede provocar cojera intermitente, inflamación de las articulaciones, fiebre y letargo. Ehrlichiosis y Anaplasmosis: atacan las células sanguíneas. Los síntomas incluyen pérdida de apetito, depresión y, en casos graves, hemorragias nasales o hematomas.

Parálisis: algunas garrapatas hembras segregan una neurotoxina mientras se alimentan que puede causar una parálisis ascendente en el perro. La buena noticia es que, una vez que se retira la garrapata, los síntomas suelen desaparecer rápidamente.

¿Cómo puedes prevenir las garrapatas?

Pipetas: líquidos que se aplican en la nuca y se distribuyen por la grasa de la piel.

Masticables: ofrecen una protección interna que suele durar de 1 a 3 meses.

Collares repelentes: de larga duración (hasta 8 meses), ideales para perros que viven en exteriores o zonas rurales.

Jardín: corta el pasto de tu jardín , elimina hojas secas y crea barreras entre el jardín y las zonas boscosas.

Chequeo diario: revisa a tu perro en dentro y detrás de las orejas, debajo del collar; entre los dedos de las patas, ingles y axilas. Pero también alrededor de los párpados; si notas un bulto pequeño, firme y con patas (por pequeñas que sean), es hora de sacar las herramientas para quitar las garrapatas a tu lomito.

Aprende cómo quitarle las garrapatas a un perro con una técnica de extracción precisa. Recuerda que ante cualquier síntoma extraño después de una picadura (fiebre, cojera o decaimiento), la visita al veterinario es obligatoria.