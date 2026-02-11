Violencia en el Parlamento turco, disputa por nombramiento ministerial termina en golpes | VIDEO

Una sesión del Parlamento de Turquía se vio interrumpida este miércoles tras una violenta pelea entre legisladores. El incidente ocurrió cuando diputados del partido opositor CHP intentaron bloquear la jura de Akın Gürlek como nuevo ministro de Justicia.

Miembros del gobernante AKP buscaron desalojarlos del estrado, lo que derivó en golpes de puño y un diputado del CHP con fractura de nariz. Ante el nivel de violencia, el presidente del Parlamento ordenó suspender la sesión.

Violencia en el Parlamento turco durante la jura de Akın Gürlek como ministro de Justicia, que dejó un legislador opositor herido. Especial

Antecedentes de Akın Gürlek

El nombramiento de Gürlek ha generado fuertes críticas. La oposición lo acusa de haber liderado investigaciones judiciales con motivaciones políticas durante su etapa como fiscal jefe de Estambul. Según el CHP, estos procesos condujeron al encarcelamiento de varios alcaldes opositores.

Además, cuestionan la constitucionalidad de su designación, al considerar que aún ejercía como fiscal al momento de ser nombrado ministro. En los últimos ocho años, Gürlek encabezó tribunales que dictaron duras sentencias contra políticos opositores, activistas y periodistas.

En 2022 fue viceministro de Justicia y en 2024 asumió como fiscal jefe de Estambul, dirigiendo el proceso contra el alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu, actualmente encarcelado.

Reacciones políticas

El líder del CHP, Özgür Özel, calificó a Gürlek como una “guillotina andante”, apodo que le costó una condena por daños morales. La oposición advierte que su nombramiento representa un endurecimiento institucional y un aumento de la presión contra voces críticas.

El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció la sustitución de sus ministros de Justicia e Interior, en lo que se interpreta como un gesto de firmeza frente a la oposición. Junto a Gürlek, Mustafa Çiftçi asumió el Ministerio del Interior tras su labor como gobernador de Erzurum, sin afiliación política conocida.

La violencia en el Parlamento y la designación de Gürlek apuntan a un escenario político más complejo para la oposición, que enfrenta un gobierno decidido a reforzar su control institucional.