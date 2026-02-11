Trabajador rescata a abuelita de caer a las vías del tren; testigos lo llaman héroe | VIDEO

Un trabajador ferroviario evitó un accidente que pudo haber tenido consecuencias fatales en la estación de Kurla, Bombay (India). El hecho ocurrió el 7 de febrero, cuando una mujer adulta mayor perdió el equilibrio al intentar abordar un tren en movimiento y cayó hacia el espacio entre el convoy y la plataforma.

Las cámaras de seguridad del andén registraron el momento en que la pasajera, en medio del flujo de usuarios, intentó subir apresuradamente y resbaló. La situación generó un riesgo inmediato debido al movimiento del tren y la cercanía de otros pasajeros.

John Paul, trabajador ferroviario en Bombay, rescató a una mujer adulta mayor que estuvo a punto de caer a las vías del tren. Especial

El empleado identificado como John Paul, que se encontraba realizando labores en la estación, corrió hacia la zona y logró sujetar a la mujer en cuestión de segundos. Su intervención evitó que quedara atrapada entre el tren y el andén, logrando ponerla a salvo sin que se reportaran lesiones graves.

El rescate fue difundido posteriormente por las autoridades ferroviarias, quienes destacaron la rápida reacción y la presencia de ánimo del trabajador. El gerente divisional de ferrocarriles de Mumbai señaló en redes sociales que la acción fue “oportuna y decisiva”, subrayando la importancia del personal operativo en la seguridad de los usuarios.

Testimonios y agradecimientos

La pasajera expresó su agradecimiento al trabajador y al personal ferroviario por la intervención que evitó un desenlace mayor. En redes sociales, usuarios resaltaron la importancia de respetar las medidas de seguridad durante el uso del transporte público y reconocieron el valor del empleado que actuó sin dudar.

Tras la difusión del video, las autoridades reiteraron el llamado a los pasajeros para evitar subir o bajar de trenes en movimiento. Recordaron que este tipo de acciones incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en estaciones con alta afluencia de usuarios. También recomendaron permitir el descenso completo de pasajeros antes de intentar abordar y mantener distancia respecto al borde del andén.

Sistema ferroviario de Bombay; uno de los más transitados del mundo

El sistema ferroviario de Bombay es uno de los más transitados del mundo, con millones de personas que se trasladan diariamente en trenes locales. La saturación en horarios pico genera momentos de tensión y riesgo, lo que obliga a reforzar las medidas de seguridad.

El rescate ocurrió sin necesidad de suspender el servicio, aunque el hecho volvió a poner atención en la importancia de seguir protocolos de seguridad en estaciones y andenes. Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones destacan la relevancia del personal operativo y la necesidad de mantener medidas preventivas para evitar accidentes durante los traslados cotidianos.

Los ferrocarriles indios transportan más de 23 millones de pasajeros al día, lo que los convierte en uno de los sistemas más grandes y concurridos del planeta. Sin embargo, también enfrentan desafíos en materia de seguridad. De acuerdo con reportes oficiales, cada año se registran miles de incidentes relacionados con caídas en andenes, intentos de abordar trenes en movimiento y accidentes por saturación de pasajeros.

En 2023, el Ministerio de Ferrocarriles de India reportó más de 2,000 accidentes menores en estaciones, muchos de ellos vinculados a imprudencias de usuarios. Aunque la mayoría no resultan fatales, sí generan lesiones y ponen de relieve la necesidad de campañas de concientización.