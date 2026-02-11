Incursión de drones provoca cierre aéreo en El Paso; autoridades estadounidenses reabren operaciones

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos levantó el miércoles el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, permitiendo que todos los vuelos se reanuden de manera normal. La agencia aseguró que no existen amenazas para la aviación comercial, horas después de haber suspendido operaciones por “razones especiales de seguridad”.

El cierre había dejado varados a miles de pasajeros y numerosos aviones de aerolíneas como Southwest Airlines y American Airlines. Funcionarios del gobierno señalaron que la prohibición de vuelos en un solo aeropuerto estadounidense no tiene precedentes. La última vez que se aplicó una medida de tal magnitud fue tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando se suspendieron todos los vuelos civiles en el país.

La FAA cerró el espacio aéreo de El Paso, Texas, durante 10 días por razones de seguridad, afectando vuelos y operaciones comerciales. AFP

Un funcionario estadounidense reveló que drones pertenecientes a cárteles de la droga mexicanos habían violado el espacio aéreo del país, lo que llevó al Pentágono a tomar medidas para inutilizarlos. El aeropuerto de El Paso, ubicado junto al Biggs Army Airfield y frente a Ciudad Juárez, México, gestiona alrededor de 4 millones de pasajeros al año, lo que subraya la importancia estratégica de la zona.

Sean Duffy, secretario de Transporte de los Estados Unidos, confirmó en su cuenta de X que un cártel mexicano ingresó con drones al espacio aéreo en Texas.

La FAA y el DOW actuaron rápidamente para abordar una incursión de un cártel con drones. La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y se están reanudando los vuelos normales”

Impacto en la frontera

A mediados de enero, la FAA había advertido a las aerolíneas sobre riesgos al sobrevolar México, Centroamérica y partes de Sudamérica, citando posibles actividades militares. Esa alerta se levantó la semana pasada después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos buscaba reanudar los vuelos hacia Venezuela.

El propio Trump declaró en enero que los cárteles de la droga controlaban México y sugirió que Estados Unidos podría atacar objetivos terrestres para combatirlos, en una serie de amenazas que incluyeron la posibilidad de desplegar fuerza militar contra estas organizaciones.

El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso puso de relieve la vulnerabilidad de la región fronteriza, donde confluyen intereses comerciales, militares y de seguridad nacional. La rápida reapertura busca garantizar la continuidad de las operaciones aéreas y minimizar las afectaciones a los viajeros, aunque deja abierta la discusión sobre la creciente influencia de los cárteles en la frontera y la respuesta de Washington frente a este desafío.

Con información de Reuters.