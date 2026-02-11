Mientras entrenaba en un gimnasio, sicario lo acribilla; autoridades investigan ataque | VIDEO

Un violento crimen sacudió la provincia de Cartago, Costa Rica, cuando un sicario ingresó a un gimnasio y disparó contra Jeffry Araya, de 34 años, mientras realizaba ejercicios. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, aunque las imágenes no fueron difundidas por su carácter sensible.

El agresor vestía de negro y portaba un casco de motociclista. Según los testimonios, se dirigió directamente hacia la víctima, sacó un arma de fuego y abrió fuego a quemarropa.

Jeffry Araya fue asesinado por un sicario dentro de un gimnasio en Cartago, Costa Rica, en un ataque ligado al crimen organizado. Especial

Operativo policial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el atacante disparó en al menos seis ocasiones, incluso cuando Araya ya estaba en el suelo. Los impactos alcanzaron su espalda, rostro y garganta, provocando su muerte inmediata. Tras consumar el crimen, el sicario escapó corriendo del gimnasio y subió a una motocicleta para huir.

Jeffry Araya fue asesinado por un sicario dentro de un gimnasio en Cartago, Costa Rica, en un ataque ligado al crimen organizado. Especial

La policía desplegó un operativo en la zona para localizar al responsable. Hasta el momento no se ha confirmado su captura, aunque las autoridades aseguran que siguen la pista del presunto sicario analizando su llegada y salida del gimnasio.

Medios locales señalan que la provincia enfrenta una ola de violencia vinculada al crimen organizado. Las autoridades no descartan que el asesinato de Araya esté relacionado con una venganza entre bandas rivales.

Estadísticas de homicidios en Costa Rica

El caso se enmarca en un contexto nacional alarmante. Costa Rica cerró el 2025 con 873 homicidios, según datos del OIJ, lo que equivale a un promedio de 2,4 asesinatos por día. Aunque la cifra fue ligeramente menor a la de 2024 (876), sigue consolidando al país como uno de los más violentos de la región en los últimos años.

El récord histórico se alcanzó en 2023, con 907 homicidios. La mayoría de los crímenes están vinculados a ajustes de cuentas entre bandas criminales, especialmente en el Caribe y el centro del país.