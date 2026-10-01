Mexicanos operaban red que trasladaba niños a EU; usaban documentos falsos y gomitas con drogas

Dos ciudadanos mexicanos fueron acusados ante una corte federal de Texas por su presunta participación en una organización dedicada al traslado ilegal de menores migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos. De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), algunos de los niños habrían recibido gomitas con THC durante los cruces fronterizos para mantenerlos sedados.

Los imputados fueron identificados como Susana Guadian y Daniel Guadian, ambos de 51 años y residentes de Ciudad Juárez. Las autoridades estadounidenses los señalan por conspiración para transportar migrantes y por introducir personas ilegalmente a territorio estadounidense con fines de lucro.

Según los documentos judiciales, la organización habría operado entre mayo y octubre de 2024 trasladando a niños de entre 5 y 13 años sin la compañía de padres o tutores legales.

La acusación sostiene que Susana y Daniel Guadian reclutaban conductores encargados de trasladar a los menores desde Ciudad Juárez hasta distintos puntos de cruce fronterizo. Una vez en los puertos de entrada, los participantes presuntamente presentaban documentos estadounidenses que no correspondían a los niños y aseguraban falsamente ante las autoridades migratorias que eran sus hijos.

Tras ingresar a Estados Unidos, los menores eran llevados a la ciudad de El Paso, Texas, donde otras personas los recibían para continuar con el proceso de traslado. De acuerdo con la investigación, los conductores obtenían pagos de aproximadamente 900 dólares por cada menor introducido al país.

Acusan uso de gomitas con THC durante los cruces

Uno de los aspectos centrales de la acusación federal se refiere al presunto suministro de gomitas con THC a los menores.

Las autoridades sostienen que durante al menos uno de los traslados se entregaron dulces con cannabis a los niños con el objetivo de evitar que respondieran preguntas de los agentes migratorios durante las inspecciones.

La investigación señala que uno de los menores tuvo que ser trasladado posteriormente a un hospital local, donde fue diagnosticado con intoxicación por marihuana.

A. Tysen Duva, integrante de la División Criminal del Departamento de Justicia, afirmó que los acusados presuntamente pusieron en riesgo la salud de los menores al suministrar este tipo de sustancias durante el trayecto.

Extraditados desde México

El Departamento de Justicia informó que Susana y Daniel Guadian fueron detenidos en México y posteriormente extraditados a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.

La comparecencia más reciente se realizó ante una corte federal del Distrito Oeste de Texas, donde los fiscales formalizaron las acusaciones derivadas de una investigación iniciada por autoridades estadounidenses.

Las autoridades recordaron que las imputaciones forman parte de un proceso judicial en curso y que los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad ante un tribunal.

La investigación también involucra a otras personas que ya enfrentaron consecuencias judiciales en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia indicó que Manuel Valenzuela fue sentenciado a cinco años de prisión por su participación en la estructura de tráfico de menores, mientras que Dianne Guadian se declaró culpable por su intervención en el esquema.

Investigación forma parte de estrategia contra redes de tráfico de personas

El caso se encuentra dentro de las investigaciones desarrolladas por Joint Task Force Alpha (JTFA), una iniciativa conjunta de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional enfocada en combatir organizaciones dedicadas al tráfico y traslado ilegal de personas.

Según el Departamento de Justicia, las acciones realizadas bajo este programa han derivado en más de 483 detenciones nacionales e internacionales, más de 436 condenas en territorio estadounidense y más de 371 sentencias de prisión.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la organización, identificar a otros posibles participantes y establecer cuántos menores fueron trasladados mediante el esquema descrito en la acusación.