¿Quién es Smit Machchhar? El heroico piloto que evitó la tragedia de FlyDubai

Para el piloto indio Smit Machchhar, aclamado como un héroe por evitar el accidente de un avión de FlyDubai con destino a Israel, la aviación nunca formó parte de sus sueños de infancia.

Machchhar tenía la mirada puesta en el negocio textil familiar, hasta que, a los 19 años, le picó el gusanode la aviación, lo que asustó a su madre.

Ahora, incluso tras miles de horas de vuelo, Machchhar mantiene su pasión por la aviación en la cabina, reacio a hablar de ello con quienes están en tierra.

Smit Machchhar, un piloto que llegó tarde a la aviación

El capitán Smit Machchhar es un HÉROE", escribió el primer ministro indio, Narendra Modi, en la red social X. "Ante el peligro más grave y a pesar de sufrir heridas graves, demostró un valor inmenso y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás".

Foto: AFP.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo calificó de "verdadero héroe".

Machchhar se está recuperando en un hospital de Tabuk, en Arabia Saudita, donde su vuelo fue desviado el miércoles después de que, según las autoridades israelíes, el copiloto le apuñalara en pleno vuelo en un intento de estrellar el avión, en el que viajaban 174 personas.

Así logró actuar durante la emergencia en pleno vuelo

El piloto, natural de Bombay, yacía cubierto de sangre en el suelo de la cabina cuando logró accionar el mecanismo de apertura de la puerta de la cabina, según fuentes oficiales israelíes. Esto permitió a los pasajeros y a la tripulación reducir al copiloto, mientras que dos pilotos de flydubai que viajaban como pasajeros ayudaron a aterrizar el avión.

Este veterano capitán de Boeing 737, que acumula cerca de 9.750 horas de vuelo a lo largo de una carrera de unos 15 años, se incorporó a la aviación relativamente tarde.

A diferencia de muchos otros aviadores actuales, la aviación no era un sueño de infancia", contó Machchhar en una entrevista en 2025 en un canal de YouTube presentado por Zalak Mehta. "Llegó mucho más tarde en mi vida".

Machchhar, a quien se ve en la entrevista y en fotos de las redes sociales con una barba bien recortada, trabajó con la aerolínea comercial india SpiceJet durante más de una década antes de incorporarse a flydubai en 2022, según su perfil de LinkedIn.

Una carrera marcada por la seguridad de los pasajeros

A lo largo de su carrera, recordó haber tenido que desviar vuelos por emergencias médicas y retrasar salidas por problemas técnicos aparentemente menores.

"Los retrasos no son mi problema. Lo único que me importa es que los pasajeros salgan sanos y salvos del avión", afirmó.

También ha hablado de mantener la aviación separada de su vida personal.

"Cuando salgo de la cabina o del avión, no quiero que el resto de la gente sepa que soy piloto", dijo. "No quiero hablar de aviación. Cuando llevo el uniforme, nada de tonterías: solo hay que hacer tu trabajo y terminarlo. Cuando sales de la cabina, se acabó. Deja de pensar en eso. Ahora alguien más te necesita. Los niños están ahí. Quieren jugar contigo".

Con información de Reuters.

*mcam