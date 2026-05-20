Gustavo Petro acusa a disidencias de las FARC de atacar a senador Alexander López

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el senador Alexander López, coordinador de campaña de su partido, Pacto Histórico, sufrió un intento de secuestro por parte de varios hombres armados, a quienes señaló como integrantes de las disidencias de las FARC al mando de alias "Iván Mordisco", y que habrían disparado contra una camioneta blindada del convoy de López.

Acaban de intentar secuestrar al senador Alexander López", afirmó Petro en un acto gubernamental dedicado a la juventud. Poco después manifestó en redes sociales que "el coche blindado del senador Alexander López fue rafagueado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por 'Iván Mordisco' y 'Marlon'".

Según Petro, "el senador por seguridad cambió de coche desde el comienzo de su trayecto y se movilizaba un poco más adelante". "El coche del alcalde de Santander de Quilichao (Luis Eduardo Grijalba Muñoz) también fue atacado y ambos habían salido del mismo punto", agregó.

Los presuntos hechos también fueron denunciados por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien expresó su "enérgico rechazo al intento de secuestro de Alexander López" y señaló que "informaciones preliminares indican que esta macabra acción es obra de un grupo de las disidencias".

Solicito a las autoridades una investigación eficaz y la captura de los autores de este hecho criminal", agregó Cepeda sobre el presunto incidente armado que habría involucrado a quien, además de senador, es el principal coordinador de la campaña del Pacto Histórico en el suroeste de Colombia. Horas antes, López acompañó a Cepeda en un acto en Popayán, capital del Cauca, y regresaba a Cali cuando fue interceptado.

El incidente ocurrió días después del asesinato de dos integrantes de la campaña del candidato presidencial de derecha Abelardo De La Espriella.

Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona fueron asesinados el viernes por la noche en una zona rural del municipio de Cubarral, en el departamento del Meta, cuando regresaban en motocicleta desde Villavicencio con propaganda política.

Según la campaña de De La Espriella, cuatro hombres encapuchados que se desplazaban en motocicletas los interceptaron y les dispararon.

Devia, exalcalde de Cubarral, era el coordinador de la campaña del candidato en ese municipio, mientras que Cardona apoyaba labores logísticas.