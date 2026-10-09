Video: “Quizás comparta el premio con Trump”, bromea Navi tras ganar el Nobel

Tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, la jurista sudafricana Navi Pillay bromeó sobre la posibilidad de compartir el reconocimiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sostenido que merece el galardón por sus esfuerzos para resolver conflictos internacionales.

Muchas gracias, si aplauden un poco más quizás pueda compartir este premio con Trump. Siendo una abogada y jueza, aún quiero verificar esto”, dijo Pillay, visiblemente emocionada, durante un encuentro en Núremberg.

El momento quedó registrado en un video compartido en X por Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, quien celebró la elección de la jurista sudafricana y destacó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.

Callamard consideró que Pillay representa una elección especialmente relevante en un momento de reiterados ataques contra la justicia internacional. En su publicación, recordó su lucha contra el apartheid, su paso por tribunales internacionales y su trabajo en investigaciones sobre presuntas violaciones graves de derechos humanos.

Navi Pillay recuerda su informe sobre Gaza

Durante su intervención, la ganadora del Nobel también se refirió a su trabajo al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, desde la cual participó en la elaboración de un informe sobre la ofensiva israelí en Gaza.

“Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio”, afirmó la jurista.

Pillay también recordó las reacciones que generó ese documento y los reconocimientos que recibió por su trabajo.

Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?”, expresó.

La comisión concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza durante la campaña militar posterior a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel rechazó las conclusiones del informe y lo calificó de sesgado y mentiroso. Las conclusiones de la comisión corresponden a su investigación y no deben confundirse con una sentencia de un tribunal penal internacional.

En su mensaje, Callamard también señaló que Pillay encabezó esfuerzos para documentar violaciones de derechos humanos en un contexto de cuestionamientos a las instituciones internacionales y de presiones sobre los mecanismos de rendición de cuentas.

La trayectoria de Navi abarca los tribunales de Ruanda y La Haya, la defensa de las víctimas y la lucha por responsabilizar a los Estados. Foto: AFP.

¿Cuándo entregarán el Nobel de la Paz a Navi Pillay?

El Premio Nobel de la Paz 2026 reconoce la trayectoria de Pillay en la defensa del derecho internacional, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia frente a crímenes graves.

La jurista sudafricana fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde participó en una etapa decisiva para el desarrollo de la jurisprudencia sobre violencia sexual y genocidio. También encabezó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

El galardón incluye una medalla de oro, un diploma y una dotación económica de 11 millones de coronas suecas, equivalente aproximadamente a 1.2 millones de dólares, de acuerdo con la información proporcionada sobre el premio.

La ceremonia formal de entrega está prevista para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, inventor y filántropo sueco que estableció los premios.

*mcam