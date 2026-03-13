VIDEO: Explosión en sinagoga en Róterdam deja cuatro detenidos e investigación por antisemitismo

La Policía neerlandesa detuvo este viernes a cuatro jóvenes sospechosos de estar implicados en la explosión de un artefacto frente a una sinagoga en la ciudad de Róterdam, un incidente que provocó un pequeño incendio en la entrada del edificio religioso y que las autoridades investigan como un posible ataque contra la comunidad judía.

Según informaron las fuerzas de seguridad, la detonación se produjo durante la madrugada frente al templo situado en el barrio de Blijdorp, en esta ciudad portuaria ubicada en el oeste de Países Bajos.

Tras la explosión, se originó un incendio de pequeña magnitud en la entrada de la sinagoga, que se extinguió rápidamente por sí solo y no dejó personas heridas ni daños graves en el inmueble.

Tras el incidente, la Policía activó un operativo inmediato que incluyó la revisión de las cámaras de vigilancia de la zona y el despliegue de patrullas adicionales en los alrededores del edificio religioso. Asimismo, las autoridades decidieron reforzar la seguridad en otras sinagogas cercanas como medida preventiva para evitar posibles nuevos incidentes.

Poco después de iniciarse la búsqueda, los agentes detectaron un vehículo sospechoso circulando cerca de otra sinagoga de la ciudad. La forma de conducción llamó la atención de los policías, que procedieron a detener el automóvil para realizar una inspección.

Países Bajos investiga explosión en sinagoga AFP.

Durante el control, los agentes comprobaron que el conductor coincidía con la descripción difundida previamente de uno de los sospechosos relacionados con la explosión frente al templo. Como resultado del operativo, fueron arrestados los cuatro ocupantes del vehículo.

Los detenidos son dos hombres de 19 años, otro de 18 años y un menor de 17, todos procedentes de Tilburgo, ciudad situada en el sur de Países Bajos, según confirmaron las autoridades. Los jóvenes permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias policiales.

La Policía neerlandesa ha abierto una investigación formal y ha activado un equipo especial de investigación, integrado por varios detectives, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, determinar la participación exacta de los arrestados y establecer cuáles fueron las motivaciones detrás del ataque.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si los sospechosos tenían planes de cometer un segundo atentado contra otra sinagoga de la ciudad.

El ministro neerlandés de Justicia y Seguridad, David van Weel, calificó el suceso como una “noticia terrible” y señaló que todo apunta a un acto de “intimidación y violencia contra la comunidad judía”, añadiendo que es “muy probable que se trate de un incidente motivado por antisemitismo”.

Investigan explosión en sinagoga. AFP.

Por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, afirmó que lo ocurrido vuelve a generar “mucho miedo” entre la comunidad judía del país y subrayó que en la sociedad neerlandesa “no hay lugar para la intimidación, el odio o la violencia contra ninguna minoría religiosa”.

Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales y verificadas por el canal público NOS, muestran un breve incendio en la entrada del edificio seguido de una explosión.

Según recordó el ministro Van Weel, la sinagoga cuenta con medidas de seguridad desde hace unos 15 años, entre ellas cámaras de vigilancia y presencia de agentes de la gendarmería durante eventos o reuniones.