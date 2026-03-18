VIDEO: Cae meteorito en EU; recorrió al menos 11 estados y una provincia de Canadá

Una bola de fuego muy brillante en el aire alertó a residentes de varios estados de Estados Unidos, lo que los llevó a llamar al 911 para reportar el suceso. Habitantes de Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Virginia, el Distrito de Columbia e incluso de la provincia canadiense de Ontario fueron testigos de la presencia de un meteorito.

La Sociedad Americana de Meteoros recibió múltiples reportes del avistamiento del meteorito a las 8:57 horas del 17 de marzo. El suceso fue detectado por el Mapeador de Rayos Geoestacionario (GOES) del satélite y por varias cámaras en la región y fue confirmado posteriormente por la NASA tras el análisis de los múltiples datos.

Meteorito fue causado por asteroide

El meteorito que fue observado por múltiples personas en el noreste de Estados Unidos la mañana de ayer fue causado por un asteroide de casi 1.8 metros de diámetro y aproximadamente 7 toneladas de peso, explicó la NASA.

La primera visibilidad del bólido fue a una altitud de 80 kilómetros sobre el lago Erie, frente a las playas de Lorain, en el norte de Ohio. El meteorito se desplazó hacia el este-sur a 64 kilómetros por hora. De acuerdo con los datos analizados, el asteroide recorrió más de 55 kilómetros a través de la atmósfera superior antes de fragmentarse a 48 kilómetros sobre Valley City, al norte de Medina.

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Asteroide generó onda expansiva al fragmentarse

Los fragmentos del asteroide continuaron su trayectoria hacia el sur, generando meteoritos en las cercanías del condado de Medina, Ohio. La NASA detalló que el asteroide liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT al fragmentarse, generando una onda expansiva que se propagó hasta el suelo, provocando los estruendos y ruidos explosivos que muchos escucharon.

Además, señaló que es posible que también el asteroide haya sacudido casas al norte de Medina. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un fuerte estruendo se escuchó en el área de Cleveland cuando el meteorito rompió la barrera del sonido.

vjcm