Venezuela supera los 5 mil 300 muertos tras devastadores terremotos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que golpeó Venezuela hace casi un mes subió a más de 5 mil 300, según el balance más reciente publicado el martes por las autoridades.

Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el 24 de junio el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de Caracas.

Hasta ahora han muerto 5 mil 346 personas, según el reporte diario que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publica en su cuenta de Telegram.

La cifra de personas heridas se mantiene en 16 mil 740, de acuerdo con el balance oficial.

En La Guaira, considerada la zona cero del doble sismo, rescatistas y voluntarios continúan las labores para encontrar los cuerpos de los fallecidos que aún permanecen bajo los escombros de los edificios derrumbados.

Al menos 23 mil 122 personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos desplegados en estadios, plazas y hasta en las aceras, en algunos casos sin acceso a agua corriente ni baños portátiles.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó el lunes apartamentos en un complejo de viviendas sociales en Caracas a unas 200 familias que quedaron sin hogar. Prometió entregar 4 mil viviendas este año a los afectados.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50 mil, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. Algunas proyecciones apuntan a una cifra cercana a los 10 mil.

El desastre afectó a unos 856 edificios y causó el colapso de 190. Unas 6 mil 452 personas fueron rescatadas de los escombros.

Hasta la fecha han ocurrido mil 405 réplicas, según el boletín.

Venezuela entre la búsqueda y la reparación

A casi un mes del doble terremoto, Venezuela continúa enfrentando una compleja fase de recuperación marcada por las labores de búsqueda, la atención a los damnificados y la reconstrucción de las zonas devastadas.

El elevado número de réplicas, que supera el millar según las autoridades, ha dificultado el ingreso seguro de rescatistas a edificios inestables y ha obligado a suspender temporalmente algunas operaciones entre los escombros.

La emergencia también mantiene bajo presión a la infraestructura del país. Además de los inmuebles colapsados, cientos de edificios presentan daños estructurales que requieren inspecciones antes de ser demolidos o rehabilitados.

La reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y redes de servicios básicos representa uno de los principales desafíos para las autoridades y demandará inversiones sostenidas durante los próximos años.

La situación de los damnificados sigue siendo una prioridad para los equipos de emergencia y organismos humanitarios. Miles de personas permanecen en campamentos temporales mientras esperan una solución habitacional, en un contexto donde el acceso continuo a agua potable, saneamiento, atención médica y apoyo psicológico resulta fundamental para evitar el deterioro de las condiciones de vida y prevenir brotes de enfermedades.

Especialistas en gestión de desastres y agencias internacionales coinciden en que la recuperación irá más allá de la reconstrucción física.

Además de restablecer la infraestructura, será necesario reactivar la economía de las regiones afectadas, fortalecer los sistemas de protección civil y mejorar la preparación frente a futuros eventos sísmicos, en uno de los desastres naturales más graves registrados en América Latina en las últimas décadas.