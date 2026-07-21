Trump pide inmunidad para presidenta de Venezuela en demanda por torturas a estadunidenses

La administración del presidente Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que respalde la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una demanda civil presentada en una corte federal de Miami por tres ciudadanos estadunidenses que denunciaron haber sido secuestrados, torturados y retenidos por el régimen venezolano.

La petición se produce pocos días después de que un juez federal ordenara una indemnización de 314 millones de dólares contra Nicolás Maduro, Alex Saab y otros acusados por no responder a la demanda.

Aunque Rodríguez no fue incluida en esa sentencia, el Gobierno estadounidense busca ahora que el caso en su contra sea desestimado al considerar que, como jefa de Estado reconocida por Washington, goza de inmunidad frente a este tipo de procesos.

Trump pide proteger a Delcy Rodríguez

La solicitud fue enviada por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, al fiscal general adjunto Brett Shumate. En la carta, el Gobierno estadunidense recuerda que desde el 5 de marzo reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadunidenses el pasado 3 de enero.

En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad", señala la carta.

El documento también subraya que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos solicitó formalmente al Departamento de Estado certificar la inmunidad de Rodríguez ante el tribunal que lleva el caso.

La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso", sostiene la administración de Trump.

Además, el Gobierno estadunidense pidió que el caso sea desestimado por las implicaciones que tendría para la política exterior de Washington.

"La especial importancia" del asunto radica en "las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo", expone la comunicación oficial.

La demanda por torturas dejó una condena de 314 millones de dólares

La demanda fue presentada por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, tres ciudadanos estadounidenses que permanecieron encarcelados en Venezuela y posteriormente fueron liberados en 2023 durante un intercambio por Alex Saab, señalado por autoridades estadounidenses como operador financiero del chavismo.

Los demandantes aseguraron que durante su cautiverio fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, entre ellas descargas eléctricas, golpizas y posiciones de estrés, hechos que también son objeto de investigaciones internacionales.

El juez federal Darrin P. Gayles emitió esta semana una sentencia por 314 millones de dólares contra Nicolás Maduro, Alex Saab, otros altos funcionarios venezolanos y el denominado Cartel de los Soles, al considerar que no respondieron a la demanda presentada en la corte de Miami.

Sin embargo, Delcy Rodríguez quedó fuera de ese fallo debido a que sus abogados comparecieron previamente para solicitar la desestimación del caso bajo el argumento de que cuenta con inmunidad como jefa de Estado reconocida por Estados Unidos.

Desde la captura de Maduro, Washington ha fortalecido su relación con el gobierno interino encabezado por Rodríguez, mientras el proceso judicial continúa definiendo si la mandataria podrá acogerse a la inmunidad solicitada por la administración de Donald Trump.