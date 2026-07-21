Especialista advierte que fin de elecciones en Nicaragua consolida una dictadura

Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de impedir futuras elecciones representa la consolidación de un régimen autoritario y advirtió que la respuesta de Estados Unidos será un factor determinante en la evolución de la crisis política en ese país, luego de que el mandatario declarara que "aquí no volverá a haber elecciones".

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la especialista señaló que, aunque Nicaragua no figura entre las prioridades inmediatas de la administración estadunidense, Washington mantendrá bajo observación los acontecimientos debido a la relevancia estratégica del país en Centroamérica y a los efectos que podría generar sobre la estabilidad regional.

"Aquí lo interesante es ver cómo va a reaccionar Washington. Sabemos que Nicaragua ahorita no es una de las grandes prioridades para la Oficina Oval en la Casa Blanca, pero tampoco podemos minimizar lo que está sucediendo ante este anuncio." Estados Unidos podría esperar antes de modificar su estrategia

Contreras explicó que la política exterior estadunidense enfrenta diversos frentes internacionales, por lo que consideró poco probable una respuesta inmediata contra el gobierno de Ortega. No obstante, estimó que la Casa Blanca podría redefinir su estrategia hacia Nicaragua una vez que disminuyan otras presiones internacionales.

Recordó que Washington enfrenta desafíos simultáneos en regiones como Medio Oriente y América Latina, por lo que una eventual decisión sobre Nicaragua dependerá de la evolución de esos escenarios.

"Yo creo que aquí la estrategia será aguantar, dejar que pasen los boquetes que tiene abiertos en otros países Estados Unidos, y el año que entra ya veremos qué movimiento quirúrgico pudiera tejerse, si será desde el Pentágono o si será desde el Departamento de Estado."

La académica añadió que Nicaragua forma parte de la zona de interés estratégico para Estados Unidos, tanto por razones de seguridad como por el impacto que puede tener sobre los flujos migratorios en la región. Anuncio fortalece un modelo autoritario, afirma especialista

Durante la entrevista, Contreras sostuvo que la decisión anunciada por Daniel Ortega refleja un proceso de concentración del poder que, a su juicio, busca impedir cualquier posibilidad de alternancia política.

Explicó que el discurso oficial presenta al gobierno como el único garante de la continuidad de la Revolución Sandinista y de la estabilidad del país.

"Estamos entrando en esta era de los neopopulistas, que en el caso de Nicaragua, esta dupla Murillo-Ortega se disfraza tratando de mandar mensajes de que para que no se caiga la revolución sandinista ellos son los únicos héroes que van a poder salvar al país."

Añadió que este modelo político limita el espacio para la participación ciudadana y podría incrementar el descontento interno.

"Esta dictadura extrema busca asfixiar a la sociedad civil al interior del país y a lo mejor se pudiera generar un efecto de implosión." Democracia y derechos humanos

La coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales indicó que la eliminación de procesos electorales vulnera principios reconocidos por el derecho internacional y por los organismos multilaterales.

Señaló que los derechos políticos forman parte de los derechos humanos y que la ausencia de mecanismos democráticos representa una afectación a esas garantías.

"Los principios democráticos sí o sí son parte de los derechos humanos en la Declaración Universal."

Al referirse a la situación política del país centroamericano, expresó:

"Pobre de Nicaragua, tan cerca de Murillo y Ortega y tan lejos de la democracia." Prevé que México mantenga la doctrina de no intervención

Sobre la postura que podría asumir el gobierno mexicano, Contreras estimó que el Ejecutivo federal mantendrá su política de no intervención en los asuntos internos de otros países.

Consideró que el discurso oficial podría sustentarse en la Doctrina Estrada y en el principio de autodeterminación de los pueblos para evitar un pronunciamiento directo sobre las decisiones del gobierno nicaragüense.

Aun así, sostuvo que, desde su perspectiva, la situación política en Nicaragua debe analizarse a la luz de los principios democráticos reconocidos por los instrumentos internacionales.

Daniel Ortega anunció durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista que en Nicaragua ya no habrá elecciones para impedir que la oposición llegue al poder, declaración que provocó reacciones de organismos internacionales, opositores y especialistas, quienes consideran que la medida profundiza la concentración del poder en ese país.