"En Venezuela habrá elecciones", asegura Delcy Rodríguez en su discurso ante la ONU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el miércoles ante la Asamblea General de la ONU que el país celebrará elecciones, como parte de una transición hacia la "democracia plena", aunque no ofreció una fecha específica para la votación.

"Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones", afirmó Rodríguez desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en el primer discurso de un mandatario venezolano ante el pleno del organismo desde 2018. Una transición sin fecha electoral y bajo cuestionamientos de legitimidad

Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables", agregó Rodríguez durante el debate general, al justificar la necesidad de convocar nuevos comicios en el país.

Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero, tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, de quien era vicepresidenta. Gobierna con el respaldo de Estados Unidos y afronta cuestionamientos sobre su legitimidad por no haber sido electa por votación popular.

El gobierno encargado debía haber finalizado en junio, según la constitución venezolana, pero hasta ahora ni las autoridades ni el Tribunal Supremo se han pronunciado al respecto, mientras la oposición y varios países de la región han solicitado la celebración de elecciones generales.

Los comicios de 2024, en los que Maduro se proclamó reelecto presidente, fueron denunciados como fraudulentos por la oposición, y ese resultado fue desconocido por Estados Unidos y la mayor parte de los países de América Latina y Europa. El agradecimiento a Trump y el acercamiento diplomático de Caracas

Aunque no nombró a Maduro ni se refirió directamente a la operación militar estadounidense, Rodríguez sostuvo que encabeza una transición hacia una "etapa de democracia" en el país.

Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica, la de conducir a Venezuela desde una etapa de incertidumbre y conflicto hacia una etapa de democracia plena reconocida por su propio pueblo y por el mundo", recalcó ante la asamblea.

También agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por su "disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela", nueve meses después de la caída de Maduro, quien permanece recluido en una prisión de Nueva York acusado de varios delitos, entre ellos el de "narcoterrorismo".

Durante su gestión, Rodríguez ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras un prolongado aislamiento de Venezuela. En su estadía en Nueva York, se reunió con directivos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con varios jefes de Estado, incluido el propio Trump.