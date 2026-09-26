Indonesia rescata a 53 orangutanes afectados por los incendios forestales

Las autoridades de Indonesia han rescatado a 53 orangutanes de Borneo amenazados directamente por los incendios forestales que desde hace semanas afectan amplias zonas de Borneo y Sumatra, informó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los incendios han incrementado la presión sobre los orangutanes de Borneo, una especie clasificada como En Peligro Crítico de Extinción. De acuerdo con la UICN, actualmente hay incendios dentro de hábitats que concentran 52% de la población de orangutanes de Borneo, incluidos 13 de los 20 grupos poblacionales más grandes que permanecen en la isla.Autoridades rescatan a 100 animales

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Hasta el martes, las autoridades habían rescatado 100 animales, entre ellos 53 orangutanes, amenazados directamente por los incendios.

Organizaciones de conservación también han documentado rescates de ejemplares con problemas respiratorios, deshidratación y lesiones asociadas con el fuego y el calor de las turberas.

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La exposición al fuego y al humo genera efectos fisiológicos, conductuales y ecológicos en estos primates, particularmente en los bosques de turba.

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La UICN señaló que durante los episodios de humo los orangutanes pueden presentar una reducción de sus reservas de grasa pese a incrementar su consumo de alimento y sus periodos de descanso.

Este comportamiento apunta a un aumento en sus requerimientos energéticos, posiblemente asociado con el esfuerzo adicional que realiza su sistema inmunológico para enfrentar las condiciones ambientales.Los incendios destruyen y fragmentan su hábitat

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El impacto sobre los orangutanes es particularmente delicado porque los incendios destruyen y fragmentan los bosques de los que depende la especie.

En zonas de Borneo, conservacionistas han advertido que los animales tienen cada vez menos áreas hacia las cuales desplazarse mientras las llamas avanzan y aíslan fragmentos de bosque.

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En Gunung Palung, por ejemplo, el parque alberga una población estimada de más de 2 mil 500 orangutanes y algunas áreas han sido afectadas por el fuego.

La emergencia también ha afectado a otras especies de primates. La Sección de Pequeños Simios de la UICN reportó incendios dentro de los hábitats de cinco especies de gibones en Sumatra y Borneo.

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Los incendios se concentran especialmente en turberas degradadas y secas, donde el fuego puede permanecer activo bajo tierra durante semanas.Las estimaciones sobre la superficie afectada varían

La magnitud de los incendios varía según la fuente y la metodología utilizada.

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Datos oficiales del Ministerio de Silvicultura indican que entre enero y julio se quemaron 202 mil 004 hectáreas, mientras que estimaciones basadas en observación y análisis satelital sitúan la superficie afectada en una cifra cercana a 900 mil hectáreas entre enero y agosto.

Las cifras no son directamente comparables debido a las diferencias en los métodos de medición.

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Además del daño directo a la fauna, la quema de turberas libera grandes cantidades de carbono almacenado durante largos periodos y genera humo que puede desplazarse hacia Malasia y Singapur, provocando episodios de contaminación transfronteriza.UICN pide reforzar las labores de prevención

La UICN ha llamado a reforzar las labores de combate al fuego, proteger los hábitats remanentes y mantener acciones de restauración y prevención de incendios en los ecosistemas de turba.