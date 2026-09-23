Sellan Donald Trump y Delcy Rodríguez acercamiento entre EU y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron por primera vez en Nueva York, en el encuentro de más alto nivel entre los gobiernos de ambos países en más de once años y la imagen más significativa hasta ahora del rápido cambio experimentado por las relaciones entre Caracas y Washington durante 2026.

La reunión, celebrada en el hotel Lotte New York Palace durante una recepción ofrecida por Trump a líderes internacionales con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue breve y se desarrolló a puerta cerrada. Junto a Trump participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

Rodríguez aseguró posteriormente que ambos hablaron del fortalecimiento de la relación bilateral y de una agenda de cooperación en energía, minería y seguridad. También agradeció a Trump el respaldo estadounidense al proceso de reinserción de Venezuela en los espacios multilaterales y la ayuda prestada tras los terremotos del pasado 24 de junio.

El encuentro supone un giro de especial dimensión histórica para dos países cuyas relaciones estuvieron marcadas durante años por la confrontación política, las sanciones y la ruptura de los canales diplomáticos. El último contacto entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano se había producido en abril de 2015, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro mantuvieron una breve conversación durante la Cumbre de las Américas de Panamá.

Pero el encuentro con Trump no constituye un episodio aislado. Forma parte de una agenda desarrollada por Rodríguez durante su primera visita a Estados Unidos como presidenta encargada y que está mostrando, en distintos escenarios, la progresiva reconstrucción de los vínculos internacionales de Venezuela.

De la confrontación a la cooperación

La relación entre Caracas y Washington ha evolucionado con rapidez desde la operación estadounidense del 3 de enero que terminó con la captura y salida del poder de Nicolás Maduro y la posterior asunción de Rodríguez como presidenta encargada.

El petróleo ha sido uno de los principales terrenos de ese acercamiento.

A finales de agosto, Estados Unidos anunció un acuerdo vinculado a 17 campos petroleros venezolanos con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

Según la Casa Blanca, el esquema otorga al Gobierno estadounidense importantes derechos económicos y de gobernanza vinculados a la compañía privada que explotará esos campos, además de derechos preferentes sobre parte de la producción. Washington calcula que el proyecto podría movilizar hasta 100.000 millones de dólares de inversión para ampliar la producción.

El Gobierno venezolano, por su parte, ha señalado que el desarrollo de esos campos podría generar más de 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado durante los primeros 25 años.

La dimensión del acuerdo convirtió la energía en uno de los pilares de la nueva relación bilateral. Este martes, ante Naciones Unidas, Trump volvió a destacar el entendimiento petrolero y afirmó que espera que las inversiones en la industria venezolana alcancen los 100.000 millones de dólares.

Nueva York, escenario de la normalización

La reunión con Trump culminó dos jornadas en las que Rodríguez ha mantenido encuentros con algunos de los principales actores del sistema internacional.

Un día antes se reunió por separado con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.

La secuencia habría sido difícil de imaginar apenas unos meses atrás.

El FMI anunció el 16 de abril que reanudaba formalmente sus relaciones con el Gobierno venezolano bajo la administración de Rodríguez después de siete años de suspensión por las disputas sobre el reconocimiento gubernamental. La decisión se produjo tras una consulta entre los miembros que representan la mayoría del poder de voto de la institución.

Ese mismo día, el Banco Mundial anunció también la reanudación de sus relaciones con Venezuela, interrumpidas desde 2019. Un mes después, una delegación del organismo viajó al país y ambas partes acordaron profundizar el diálogo e identificar áreas concretas de cooperación técnica.

El BID restableció posteriormente sus relaciones con Venezuela y reconoció a Calixto Ortega como gobernador del país ante la institución. Las reuniones celebradas ahora en Nueva York trasladaron ese proceso desde el terreno institucional hasta el máximo nivel político.

No se anunciaron nuevos créditos ni acuerdos financieros después de las reuniones. Su significado inmediato estuvo, sin embargo, en la interlocución que legitima al nuevo gobierno: Rodríguez sentada sucesivamente con los máximos responsables de las tres grandes instituciones financieras con las que Venezuela había permanecido durante años prácticamente desconectada.