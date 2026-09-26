León XIV defiende a migrantes en Francia y llama a convivir con dignidad y paz

El papa León XIV llamó este sábado a “convivir con dignidad y paz” durante un encuentro con migrantes, horas antes de una multitudinaria misa en los Campos Elíseos de París ante 600 mil personas, en el marco de su primera visita a Francia.

Cuando los partidos de ultraderecha avanzan en Europa con un discurso antiinmigración, el pontífice estadounidense-peruano decidió visitar la Casa Bakhita, una asociación católica de ayuda a migrantes, donde escuchó los testimonios de exiliados de Afganistán y Nigeria.

Me alegra comenzar con ustedes este segundo día en París, en esta casa que es testimonio para toda la ciudad de que es posible encontrarnos y convivir con dignidad y paz”, subrayó este nieto de inmigrantes y de orígenes cosmopolitas.

León XIV destaca la dignidad de los migrantes

El nombre de esta casa, fundada en 2017 tras el llamado del papa Francisco a “acoger, proteger e integrar” a los extranjeros, homenajea a Josefina Bakhita, una esclava sudanesa que se convirtió en religiosa y posteriormente fue canonizada.

Santa Bakhita nos invita a ver a quienes son invisibilizados, a liberar a quienes la economía y la cultura reducen hoy a la esclavitud, a honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana”, agregó.

Para los responsables del centro, la visita del papa era un “mensaje”, cuando la inmigración promete ser uno de los temas clave el próximo año de la elección presidencial en Francia, que lidera la ultraderechista Marine Le Pen en los sondeos.

Son muchas más las personas que están a favor de la acogida de los migrantes y de la construcción de una sociedad nueva, de esta civilización del amor” de la que habla el papa, subrayó Marcela Villalobos, coordinadora de las Capellanías Católicas de la Migración de la Conferencia Episcopal Francesa, tras la visita a la Casa Bakhita.

Desde su elección como papa en mayo de 2025, Robert Francis Prevost suele llamar a defender la dignidad de las personas exiliadas y refugiadas, y no duda en criticar la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

La primera visita de un papa a París desde Benedicto XVI en 2008 está acompañada de un amplio entusiasmo popular en este país oficialmente laico.

El papa León se reunió con católicos recién bautizados en el Instituto Católico de París, después de que más de 13 mil adultos fueran bautizados en Francia. Foto: AFP.

Multitud recibe al Papa en París

El viernes, 300 mil personas le dieron la bienvenida durante su recorrido en papamóvil por las calles de la capital y luego 80 mil jóvenes lo recibieron como una estrella de rock durante una vigilia en el Estado de Francia, al norte de París.

Unos 600 mil fieles están previstos este sábado en París para la misa multitudinaria presidida por el papa en la plaza de la Concordia y en los Campos Elíseos a partir de las 13:00 GMT.

A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, varios candidatos asistirán a la misa, entre ellos Le Pen, pero no el actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, cuyo mandato termina en mayo.

A León XIV también le intriga el aumento, desde hace cinco años, de los bautismos de jóvenes en Francia, en un contexto de caída generalizada de la práctica religiosa, por lo que tiene previsto reunirse con nuevos y futuros bautizados este sábado en el Instituto Católico de París.

Tras la misa multitudinaria, el jefe de los mil 400 millones de católicos en el mundo volará al santuario de Lourdes, en el sur del país, que recibe tres millones de visitantes cada año, para la segunda etapa de su visita.

El papa aborda la eutanasia y otros temas

En Lourdes se reunirá el domingo en privado con víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia y, un día después, León XIV concluirá su viaje en Metz, con un discurso sobre la paz y la Unión Europea.

Pero los mensajes más importantes los dio nada más llegar a Francia.

Ante las autoridades francesas, León XIV abordó el viernes sin rodeos la laicidad, que “no consiste en excluir a la religión del espacio público”, los peligros de la inteligencia artificial y la eutanasia.

En particular, condenó “las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos” y “la oferta de una muerte programada”, y defendió el “derecho a la vida” como fundamento de los derechos humanos, en una crítica al gobierno francés.

Francia fue el primer país en inscribir la “libertad garantizada” a abortar en su Constitución en 2024 y en julio aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

Esta visita moviliza un fuerte dispositivo de 15 mil policías y gendarmes y costará 27 millones de euros (unos 30 millones de dólares).

*mcam