Trump se reúne con Rodríguez por primera vez desde el secuestro de Maduro

El presidente estadunidense Donald Trump se reunía en la noche con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por primera vez desde que fuerzas estadunidenses secuestraron al entonces jefe de Estado Nicolás Maduro en enero y la dejaron al frente del país miembro de la OPEP bajo la supervisión de Washington.

La delegación venezolana, que también incluye al vicepresidente del área económica, a la ministra de Hidrocarburos y funcionarios de la estatal petrolera PDVSA, se centra en proyectar una imagen que resulte atractiva para los inversores, según dijeron a Reuters dos fuentes cercanas a la delegación.

La reunión, programada para las 19:40 hora local durante una recepción ofrecida por Trump durante la Asamblea General de la ONU, se produce en el primer viaje de Rodríguez a Estados Unidos desde que asumió el cargo. Se espera que Rodríguez se dirija a la Asamblea General el miércoles por la tarde.

Un funcionario de la Casa Blanca informó que en la reunión con Rodríguez participan el presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles y Stephen Miller, asistente del presidente y subjefe de gabinete para políticas.

Trump ha forjado una relación de trabajo con Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, a pesar de que algunos críticos afirman que Washington ha marginado a la oposición liderada por María Corina Machado y ha dejado de lado las demandas de elecciones libres en favor de acuerdos petroleros y de inversión con el actual gobierno encargado.

Un pequeño grupo de venezolanos protestó en Nueva York el martes para exigir elecciones.

En su discurso ante la Asamblea General el martes por la mañana, Trump calificó a Maduro de "dictador fuera de la ley", afirmó que cientos de presos políticos habían sido liberados desde su captura y presentó la incursión como prueba de que Estados Unidos utilizaría su "poder militar sin igual" para proteger sus intereses en el hemisferio occidental.

"Al vencedor le pertenecen las riquezas", dijo, calificando el acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado como "quizás el mayor acuerdo jamás realizado". Trump ha manifestado su deseo de que fluyan 100.000 millones de dólares en inversión a la industria petrolera venezolana.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes con una delegación que ha mantenido conversaciones sobre energía, minería y deuda con funcionarios estadounidenses, prestamistas multilaterales y empresas, según fuentes. Se reunió con el director del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado trabajando para obtener la aprobación de un préstamo de 2 mil 500 millones de dólares para Venezuela.

Manifestantes exigen elecciones libres

El martes, más de 50 manifestantes se congregaron frente a la ONU para protestar por la presencia de Rodríguez, ondeando banderas venezolanas y portando pancartas con los lemas:"Sin voto, no hay petróleo" y "Cara nueva, mismo régimen".

Muchos expresaron su deseo de que Trump impulsara elecciones libres en el país sudamericano. Los manifestantes cantaron el himno nacional venezolano y corearon "Delcy, te lo juro, te vas a Brooklyn con Maduro", en referencia a la cárcel federal del distrito neoyorquino de Brooklyn, al otro lado del East River, frente a la ONU, donde su predecesor se encuentra detenido a la espera de juicio por cargos de narcotráfico.

"Por una parte es indignante ver a una parte del régimen reunirse con las autoridades del gobierno actual de este país, pero también es sin dudas que gracias a este gobierno es que hoy estamos un paso más hacia la libertad", dijo Miguel Eduardo Martínez, un gestor de redes sociales de 34 años que se mudó de Caracas en 2017.

"Delcy Rodríguez no nació el 3 de enero de 2026. Delcy Rodríguez tiene más de 20 años con la dictadura chavista. Ha sido cómplice", dijo César Coello, quien portaba un cartel con la imagen de Rodríguez vestida con un uniforme naranja como el de los deteidos en Estados Unidos. Coello expresó su esperanza de que Trump y Rodríguez discutieran la posibilidad de celebrar elecciones pronto.

"Estamos presionando a los Estados Unidos que entiendan que sin elecciones democráticas, sin una transición, no va a haber inversiones en Venezuela petroleras o de cualquier otro tipo que tengan éxito", dijo Oscar Correia, de 34 años y que llegó a Estados Unidos siendo niño. "Queremos que el gobierno de los Estados Unidos, que los empresarios sepan que las elecciones vienen primero y que los intereses humanos vienen primero que los intereses económicos", agregó.

Comentó que algunos amigos venezolanos a quienes había invitado a unirse a la protesta no asistieron porque les preocupaba la posible aplicación de las leyes de inmigración, por lo que sintió que era importante, como ciudadano estadounidense, representarlos en la manifestación.