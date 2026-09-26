El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, declaró este sábado la capital de Tailandia como zona afectada por desastres debido a las intensas lluvias que provocaron inundaciones generalizadas en distintos puntos de la ciudad.

En apenas 48 horas se registraron casi 300 milímetros de lluvia, lo que dejó carreteras principales bajo el agua, vehículos parcialmente sumergidos y residentes obligados a caminar con el agua hasta la cintura. El gobernador advirtió que la situación representa “un riesgo para la vida de las personas” y puede dañar propiedades públicas y privadas, especialmente en las zonas cercanas a los canales.

El Ejército de Tailandia anunció la instalación de refugios y cocinas de campaña, mientras que la Administración Metropolitana de Bangkok habilitó escuelas como albergues temporales y pidió a los habitantes evitar viajes innecesarios. Los supermercados se abarrotaron de personas que buscaban provisiones.

El Gobierno emitió un aviso de emergencia para que quienes viven cerca de los canales trasladen sus pertenencias a terrenos más elevados. “No estaba lo suficientemente informado como para considerar mudarme”, relató Suppakarn Julavijitphong, residente de la capital, mientras sacaba equipaje de un condominio rodeado por el agua.

“Yo también estoy preocupado, porque no he comprado provisiones de comida con antelación y nunca antes me había enfrentado a una situación así solo, ya que mis padres no están conmigo”, expresó Sansuk Laowatcharakul, joven de 19 años.

El aeropuerto internacional Suvarnabhumi operaba con normalidad, aunque la autoridad turística recomendó a los viajeros prever entre dos y tres horas adicionales en sus traslados.

Tailandia enfrenta nuevamente una emergencia hídrica, tras las graves inundaciones de noviembre pasado que dejaron 145 muertos y miles de viviendas dañadas en las provincias del sur.

Con información de Reuters.