Trump asegura que habrá acuerdo con Cuba; descarta intervención militar tras filtración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que confía en que se alcanzará “un acuerdo” con Cuba y que no será necesaria una acción militar en la isla. “

Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, declaró ante la prensa, en respuesta a las versiones difundidas por CBS News sobre preparativos militares en el Caribe.

De acuerdo con la cadena, un mensaje interno del Ejército estadounidense revela que la Reserva del Ejército analiza la posibilidad de proporcionar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico, ingenieros y un batallón de logística de combate en los próximos cuatro meses.

El documento, fechado la semana pasada, no menciona directamente a Cuba, aunque varios funcionarios confirmaron que forma parte de la planificación militar dirigida hacia la isla. También contempla la creación de una brigada médica para coordinar servicios sanitarios en caso de despliegue.

Aunque no se especifica el número de tropas ni se han emitido órdenes de movilización, se solicitó a los comandos subordinados información sobre la disponibilidad de seis unidades que podrían activarse en un plazo de 90 a 120 días.

La revelación coincide con un momento de fuerte presión de la administración Trump sobre Cuba. Durante la Asamblea General de la ONU, la delegación cubana abandonó la sala cuando el mandatario calificó al país como “un estado fallido” y aseguró que su gobierno busca un “cambio fundamental” en la isla, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio.

Un portavoz del Comando Sur señaló que, por razones de seguridad, no se ofrecen detalles sobre las operaciones, pero confirmó que la unidad “se coordina continuamente con la Fuerza Conjunta para evaluar diversos requisitos potenciales en su área de responsabilidad”.