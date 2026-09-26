Detienen a dos líderes estudiantiles por abusar de 30 jóvenes durante una novatada

Dos estudiantes identificados como Brayden Klein y Samuel Vane, ambos de 20 años, fueron arrestados en Madison, Wisconsin, acusados de organizar novatadas violentas dentro de una fraternidad que operaba de manera clandestina en la Universidad de Wisconsin.

Las denuncias surgieron tras el hallazgo de unos 30 jóvenes en el sótano de la fraternidad, la mayoría de apenas 18 años, quienes presentaban lesiones visibles y estaban sin camiseta. Según el reporte policial, los estudiantes habían sido “rociados con condimentos, comida y otros líquidos” y mostraban heridas compatibles con agresiones físicas. El lugar se encontraba con la calefacción encendida, alcanzando temperaturas de 27 grados, con humedad y un piso deteriorado.

La policía de Madison acudió al sitio luego de recibir una denuncia anónima. La filial local de Alpha Epsilon Pi (AEPi) ya había sido vinculada a maltratos en el pasado y fue expulsada del campus en 2015, aunque continuó operando de manera informal, según formación obtenida por NBC News.

Klein y Vane enfrentan cargos por novatadas salvajes y alteración del orden público. Ambos salieron bajo fianza un día después de su arresto en el condado de Dane, sin que se haya definido aún la fecha de su audiencia judicial.

La Universidad de Wisconsin emitió un comunicado en el que recordó que dejó de reconocer formalmente a AEPi hace una década, aunque la organización nacional mantiene activa la filial de Madison. La institución aseguró que investigará a los estudiantes implicados en el caso.

Por su parte, la organización nacional de AEPi, fundada en 1913 como fraternidad para estudiantes principalmente judíos, declaró que se toma “muy en serio” las denuncias y que cooperará con las autoridades. “Cualquier integrante que sea declarado culpable por alguna conducta criminal será expulsado de AEPi”, señaló en un comunicado, en el que también advirtió que las novatadas violentas “contravienen lo que nuestra fraternidad promueve”.