Venezuela firma acuerdo petrolero a 25 años con empresa colombiana GeoPark

El gobierno interino de Venezuela firmó un acuerdo con la colombiana GeoPark para explotar durante 25 años un campo de crudo pesado, que se suma a otros firmados esta semana para reflotar la industria petrolera del país.

El secretario de Energía estadunidense, Chris Wright, supervisó el miércoles en Caracas la firma de otros acuerdos de mayor envergadura con las petroleras Chevron y Eni para ampliar sus operaciones en el país, así como con GE Vernova para recuperar la industria eléctrica.

Wright viajó al país tras un "histórico" acuerdo alcanzado el 28 de agosto con Venezuela, que cedió la explotación de una quinta parte de sus reservas petroleras a Estados Unidos.

En un encuentro en el Palacio de Miraflores, Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de la estatal Pdvsa, suscribió el viernes un nuevo acuerdo con Jaime Gilinski, presidente del grupo colombiano Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, presente en la firma del acuerdo, celebró la incorporación del Grupo Gilinski al sector, para impulsar la producción petrolera que en julio se ubicó en 1,2 millones de barriles diarios (bd).

Me emociona mucho que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para incremento de la producción en beneficio del pueblo", dijo Rodríguez, durante el encuentro transmitido por el canal estatal VTV.

Venezuela incrementó su producción de crudo casi un 30 por ciento desde enero, cuando fue derrocado Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense. Pero está aún lejos de los 3 millones que producía a finales de los años noventa.

El convenio con el grupo colombiano otorga a GeoPark el manejo del campo Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco que alberga buena parte de las reservas del país.

En este yacimiento hay "aproximadamente mil 100 pozos existentes" con una "producción bruta actual de aproximadamente 11 mil" bd, según un comunicado del Grupo Gilinski, propietaria de GeoPark.

La organización indicó que el potencial máximo del campo Bare en Anzoátegui, un estado del noroeste del país, es de entre 85 mil y 95 mil bd.

"Geopark cuenta con la experiencia técnica comprobada para elevar de manera responsable el factor de recobro del campo Bare y con la solidez financiera necesaria para asumir la totalidad de la inversión de capital que este proyecto requiere", dijo Jaime Gilinski tras firmar el acuerdo.

Esta empresa es la primera petrolera colombiana que operará de manera directa un bloque en territorio venezolano.