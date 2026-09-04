Pentágono ordena pruebas obligatorias de testosterona para tropas mayores de 30 años

El Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió nuevos lineamientos clínicos que obligan a todo el personal militar activo y de reserva mayor de 30 años a someterse a exámenes periódicos de testosterona. El secretario Pete Hegseth anunció la medida el miércoles pasado y aseguró que busca mantener a las tropas "a la vanguardia de la letalidad" mediante la detección temprana de desequilibrios hormonales.

La disposición entró en vigor de inmediato, según confirmó el Pentágono, y forma parte de una iniciativa más amplia sobre salud integral que Hegseth presentó en julio pasado.

Protocolos diferenciados por edad y género

Los lineamientos establecen reglas distintas según la edad y el sexo del personal. Los hombres de 30 años en adelante deberán realizarse análisis de sangre obligatorios, mientras que los menores de esa edad solo serán evaluados si lo solicitan o si el personal médico detecta síntomas de alerta.

Quienes registren niveles bajos podrán acceder de forma voluntaria a una terapia de reemplazo hormonal bajo supervisión médica. El Pentágono mantiene, sin embargo, la prohibición estricta del uso recreativo o estético de testosterona sin prescripción.

Las mujeres quedan exentas de las pruebas de sangre periódicas. En su caso, el protocolo prioriza la detección de fatiga crónica y alteraciones del ciclo menstrual, vinculadas a la baja disponibilidad de energía y al síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte. Los lineamientos también contemplan la prescripción controlada de testosterona en mujeres posmenopáusicas con bajo deseo sexual.

Hegseth defendió el alcance del programa en un comunicado del Pentágono.

"Se trata de restaurar y optimizar tus capacidades naturales, protegiendo tu longevidad y asegurándonos de que cuentes con la base biológica necesaria para mantener la lucha", declaró el secretario de Defensa.

Especialistas cuestionan la evidencia científica del plan

Diversos endocrinólogos advirtieron que las pruebas masivas pueden derivar en tratamientos innecesarios o riesgosos. Los especialistas señalaron que no existe evidencia científica suficiente que respalde que la detección universal de testosterona mejore la preparación operativa de las fuerzas armadas.

La testosterona, presente tanto en hombres como en mujeres, se relaciona con el rendimiento deportivo, el crecimiento muscular, el deseo sexual y el estado de ánimo. Sus niveles varían según la edad y el estado de salud de cada persona, y la comunidad científica no tiene consenso sobre si prolonga la esperanza de vida. Especialistas citados también advirtieron que la terapia de sustitución hormonal puede afectar la producción de esperma.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) tiene programada una reunión con expertos a finales de este mes para revisar el uso médico y los criterios de prescripción de testosterona.

El expresidente Donald Trump hizo referencia a sus propios niveles de testosterona durante su campaña de 2016 contra Hillary Clinton, en cifras que especialistas calificaron como normales.

Analistas señalan que, desde su llegada a la presidencia, sectores de la derecha estadounidense han promovido la idea de que esta hormona determina la fortaleza y el liderazgo, postura que biólogos consultados atribuyen a una interpretación sin respaldo científico.

El Pentágono insiste en que la estandarización de los criterios médicos permitirá diagnosticar a tiempo los desequilibrios hormonales que puedan afectar la capacidad operativa de las tropas. La comunidad médica, por su parte, continuará el debate en las próximas semanas, con la reunión de la FDA como uno de los puntos centrales de la discusión.