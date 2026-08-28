Trump anuncia acuerdo para controlar las reservas petroleras en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social un acuerdo con Venezuela al que calificó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia".

Según el mandatario, la negociación fue conducida por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en coordinación directa con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump aseguró que Estados Unidos aseguró el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas petroleras probadas en territorio venezolano, mediante una alianza con el sector privado y sin costo alguno para el contribuyente estadounidense.

Esta transacción histórica duplica con creces las reservas petroleras estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", escribió Trump en su publicación.

El secretario Marco Rubio también se pronunció sobre el acuerdo en su cuenta de X, donde lo describió como una victoria conjunta para ambos países.

"Este acuerdo es una gran victoria tanto para el pueblo estadunidense como para el venezolano. Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100 mil millones de dólares en inversión privada, apoyará miles de empleos bien remunerados y impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela", señaló Rubio.

El acuerdo llega tras el secuestro de Maduro

El anuncio se produce en medio de una relación bilateral marcada por eventos extraordinarios. El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Caracas y otros tres estados venezolanos que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a una prisión federal en Nueva York.

Tras el hecho, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, interpretando la ausencia de Maduro como una falta temporal.

Al asumir el cargo, Rodríguez llamó a Trump a construir una relación basada en "la paz y el diálogo, no la guerra". Sin embargo, el mandatario estadunidense respondió exigiendo "acceso total" a los recursos naturales del país para "reconstruirlo".

Este acuerdo petrolero se enmarca así como el primer gran resultado tangible de esa negociación, en la que Washington ha condicionado su relación con el nuevo gobierno interino venezolano a garantías económicas concretas sobre los recursos energéticos de la nación sudamericana.

El propio Trump ha señalado en declaraciones previas que buscaba gobernar de facto los términos de la reconstrucción de Venezuela tras la captura de Maduro, una postura que ha generado tensiones con sectores del chavismo que continúan reconociendo al mandatario detenido como el único presidente legítimo del país.

Mientras tanto, la administración interina de Rodríguez enfrenta el reto de equilibrar las exigencias de Washington con la necesidad de mantener cierta estabilidad institucional interna, en un contexto donde la Asamblea Nacional venezolana deberá decidir, una vez vencido el plazo constitucional, si la ausencia de Maduro se convierte en una vacante absoluta de la presidencia.