Volcán Anak Krakatau entra en erupción y pone en alerta a Indonesia | VIDEO

El volcán Anak Krakatau, ubicado en el estrecho de Sonda, en Indonesia, registró una fuerte erupción que generó una columna de material volcánico de aproximadamente 14 kilómetros de altura, mientras las autoridades locales mantienen bajo vigilancia la actividad de la zona.

El episodio eruptivo comenzó alrededor de las 11:07 de la noche, hora local, y fue corroborado mediante imágenes del satélite Himawari-9. Los estruendos asociados a la explosión habrían sido escuchados a distancias de hasta 150 kilómetros del volcán.

¿Qué ocurrió con el volcán Anak Krakatau?

El episodio ha sido descrito como una crisis eruptiva o paroxismo, debido a la intensidad de la actividad registrada. La huella de la erupción alcanzó aproximadamente 72 kilómetros de diámetro, mientras que la columna de ceniza se elevó hasta cerca de 14 kilómetros sobre el nivel del mar.

Las imágenes satelitales permitieron observar la magnitud del fenómeno en el estrecho de Sonda, una zona que permanece bajo vigilancia debido al comportamiento histórico del volcán y a sus antecedentes de actividad explosiva recurrente.

Uno de los principales motivos de atención es la posibilidad de que se generen variaciones en el nivel del mar cercano. La expulsión de material, los tremores del magma y una eventual inestabilidad del volcán son factores que las autoridades están considerando.

Uno de los escenarios que se mantiene bajo observación es un eventual colapso o deslizamiento de material volcánico hacia el mar, capaz de generar un tsunami local. Por ahora, las agencias indonesias mantienen un monitoreo permanente de la situación, lo que no significa que se haya producido un tsunami, sino que existe vigilancia sobre las condiciones que podrían favorecer este fenómeno.

El antecedente que mantiene en alerta a Indonesia

El comportamiento del Anak Krakatau genera especial atención debido a lo ocurrido el 22 de diciembre de 2018. En aquella ocasión, un colapso parcial del volcán provocó un tsunami en las costas cercanas al estrecho de Sonda.

El desastre de 2018 dejó al menos 439 personas muertas, 7 mil 200 heridas y 15 desaparecidas, según los reportes citados. Aquel episodio convirtió al volcán en un punto de especial interés para los organismos que vigilan riesgos asociados a movimientos de material hacia el mar.

Tras la nueva erupción, el seguimiento de las autoridades indonesias se concentra en la evolución de la actividad explosiva, el comportamiento de la estructura del volcán y cualquier cambio que represente un riesgo para las poblaciones cercanas.

La información obtenida mediante satélites y sistemas de monitoreo sísmico permitirá determinar si la actividad disminuye de forma gradual o si, por el contrario, se presentan nuevos episodios eruptivos en los próximos días.

Mientras continúa la vigilancia, las autoridades mantienen la atención sobre el Anak Krakatau y sobre las condiciones del estrecho de Sonda ante la posibilidad de nuevos eventos asociados a la actividad volcánica.