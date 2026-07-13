Venezuela fusiona Cancillería y Comercio Exterior; Félix Plasencia será el nuevo ministro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes una reestructuración del gabinete al fusionar los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, y designó al diplomático Félix Plasencia como titular de la nueva dependencia, en sustitución de Yván Gil, quien ocupaba la Cancillería desde 2023.

A través de un mensaje difundido en Telegram, Rodríguez informó que ambas dependencias pasarán a conformar el Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior, con el objetivo de concentrar en una sola institución la política diplomática y la estrategia comercial del país.

"He decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia", señaló la mandataria. Félix Plasencia regresa a la Cancillería

Plasencia se desempeñaba desde febrero de 2026 como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos y anteriormente ya había ocupado el cargo de ministro de Relaciones Exteriores entre agosto de 2021 y mayo de 2022, durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Con este nombramiento sustituye a Yván Gil, quien encabezó la política exterior venezolana desde enero de 2023. Reorganización del gabinete

La decisión representa una de las principales modificaciones en la estructura del gabinete venezolano durante 2026. Con la integración de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, el gobierno busca coordinar bajo una misma conducción la diplomacia, la promoción comercial, las inversiones y la estrategia para ampliar los vínculos económicos internacionales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo quedará organizada la nueva dependencia ni el calendario para implementar la reorganización administrativa. Relación con Estados Unidos

El relevo ocurre en un contexto de relaciones complejas entre Caracas y Washington. Tras los acontecimientos políticos registrados en enero de 2026, la representación diplomática venezolana en Estados Unidos ha cobrado mayor relevancia para mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos gobiernos, pese a las diferencias políticas existentes.

La experiencia de Plasencia como representante en Washington y su paso previo por la Cancillería lo colocan nuevamente al frente de la política exterior venezolana en una etapa marcada por la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales y el fortalecimiento de la presencia internacional del país.